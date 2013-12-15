به گزارش خبرگزاری مهر، دهمین دوره‌ همایش ملی خلیج فارس با رویکرد علمی - پژوهشی توسط مرکز گردشگری علمی فرهنگی دانشجویان ایران وابسته به جهاد دانشگاهی روزهای دهم و دوازدهم اردیبهشت‌ماه 1393 همزمان با روز ملی خلیج فارس برگزار می‌شود.

بابک ارسیا - سرپرست مرکز گردشگری علمی - فرهنگی دانشجویان ایران با اشاره به محورها و موضوعات همایش، اظهار کرد: این همایش در دهمین دوره‌ی برگزاری خود به بررسی مسائل فرهنگی، اجتماعی، تاریخی و باستان‌شناسی، جغرافیایی و محیط زیست، فرهنگ، هنر و معماری خلیج فارس می‌پردازد و بر این اساس از تمام علاقه‌مندان، اندیشمندان، دانشجویان و پژوهشگران مطالعات حوزه‌های مرتبط با خلیج‌ فارس دعوت می‌شود تا مقالات علمی - پژوهشی خود را که حاوی مطالعات و دستاوردهای فرهنگی، علمی، نو و کاربردی است به دبیرخانه‌ همایش به نشانی www.persiangulf-co.ir ارسال کنند تا برآیند نهایی و نتایج این پژوهش‌ها، ضمن ارائه‌ی راه حل‌های مناسب به‌منظور رفع نگرانی‌های موجود فرهنگی، اقتصادی و زیست‌محیطی، زمینه‌ساز صلح و توسعه‌ی پایدار خلیج فارس و حفظ، پاسداشت و تداوم فرهنگ و تمدن ایرانی در سطح مطالعات دانشجویی شود.

وی از انتشار مقالات برگزیده در سه بخش مجزا خبر داد و گفت: بخشی از مقالات برگزیده در کتاب دوجلدی مجموعه‌ مقالات همایش خلیج فارس و بخشی دیگر در قالب پوستر به چاپ خواهد رسید. علاوه‌ بر آن، تعداد محدودی از این مقالات در شماره‌های مختلف فصلنامه مطالعات فرهنگی - سیاسی خلیج فارس با توجه به موضوعات مقالات منتشر خواهد شد.

ارسیا همچنین یادآوری کرد: در این دوره از همایش به تمام ارسال‌کنندگان مقالات دعوتنامه برای حضور در همایش و همچنین گواهی‌نامه‌ی ارسال مقاله به همایش اعطا خواهد شد.

مهلت ارسال اصل مقالات 15 اسفندماه امسال و اعلام نتایج داوری 30 اسفندماه است و دریافت مقالات و ثبت نام تنها از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی همایش خلیج‌ فارس امکان‌پذیر است.

علاقه‌مندان می‌توانند برای ملاحظه‌ فراخوان دهمین همایش ملی علمی - فرهنگی خلیج‌ فارس و کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه‌های اطلاع‌رسانی www.istta.ir و www.persiangulf-co.ir مراجعه کنند یا با شماره‌های 66491222- 66491136 تماس بگیرند.