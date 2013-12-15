پايگاه اطلاع رسانی جشنواره موسيقی فجر افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پايگاه اطلاع رساني جشنواره بين المللي موسيقي فجر روز گذشته با حضور علي مرادخاني معاون هنري وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي افتتاح شد.

در ابتداي اين مراسم علي ترابي مديرعامل انجمن موسيقي ايران به ارائه توضيحاتي در خصوص اهداف راه اندازي اين سايت پرداخت و گفت: از آنجايي كه هيچ مرجع رسمي براي انتشار اخبار مربوط به جشنواره و نيز اطلاعات آرشيوي دوره هاي مختلف اين رخداد موسيقايي وجود نداشت اقدام به راه اندازي پايگاه اطلاع رساني جشنواره موسيقي فجر كرديم.

وي افزود: اين سايت دو زبانه خواهد بود كه هم اكنون به زبان فارسي قابل دسترس است و در دي ماه نيز بخش انگليسي با يك سطح كيفي مناسب قابل دسترسي خواهد شد. البته راه اندازي چنين سايتي تلاش شبانه روزي همكاران انجمن موسيقي بوده است كه در آينده نزديك با قرار گرفتن تمامي اطلاعات كامل خواهد شد.

علي مرادخاني معاون هنري وزير ارشاد نيز با تقدير و تشكر از انجمن موسيقي براي راه اندازي سايت جشنواره موسيقي فجر گفت: اين يك سايت جامع براي اهالي موسيقي و مخاطبان اين هنر خواهد بود تا بتوانند به آساني به اخبار و اطلاعات دوره هاي مختلف جشنواره دسترسي داشته باشند.

معاون هنري ارشاد خواستار انعكاس تمامي اخبار جشنواره موسيقي فجر تنها از طريق اين سايت شد و افزود: با اين اقدام مخاطبان به صورت موثق و دقيق اخبار جشنواره بين المللي موسيقي فجر را دنبال خواهند كرد.

در ادامه اين مراسم سحر طاعتي مدير پايگاه اطلاع رساني جشنواره به ارائه توضيحاتي در خصوص بخش هاي مختلف اين سايت پرداخت و گفت: سايت جشنواره موسيقي فجر به نشاني www.fajrmusicfestival.com از بخش هايي چون اخبار، عكس، تاريخچه جشنواره،‌ آرشيو جشنواره( شامل بيست و هشت دوره جشنواره)، فيلم، سالن ها و هنرمندان تشكيل شده است.

وي ادامه داد: اين سايت كه اولين بانک اطلاعاتی جشنواره هاي موسيقي فجر محسوب مي شود علاوه بر انتشار اخبار، در بخش آرشيوي خود اطلاعاتي از دوره هاي مختلف جشنواره شامل اسامي گروه‌ها و هنرمندان شركت‌كننده در بخش هاي مختلف رقابتي، جنبي، بين الملل)، اخبار،عكس، مديران و شوراي سياستگذاري، داوران، برگزيدگان ، تقديرشدگان، پوستر و جدول اجراها را جاي داده است كه مخاطبان با مراجعه به دوره هاي مختلف جشنواره و نيز هر كدام از اين بخش ها مي توانند اطلاعات لازم را كسب كنند.همچنين در بخش ديگري از سايت، بيوگرافي هنرمندان شركت كننده در دوره هاي مختلف جشنواره و مشخصات سالن هايي كه در طول روند جشنواره ميزبان گروه‌هاي موسيقي بوده اند، قرار گرفته است.