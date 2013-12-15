ابلاغ تغييرات جداول مقررات صادرات و واردات به گمركات

به گزارش خبرگزاری مهر، گمرك ايران اعلام کرد: اين تغييرات شامل 99 رديف تعرفه اي بوده كه حقوق گمركي و سود بازرگاني تعدادي از كالاها اصلاح گرديده و يا يراي برخي از كالاها رديف هاي تعرفه اي جديدي ايجاد شده است .

