ابلاغ تغييرات جداول مقررات صادرات و واردات به گمركات

به گزارش خبرگزاری مهر، گمرك ايران اعلام کرد: اين تغييرات شامل 99 رديف تعرفه اي بوده كه حقوق گمركي و سود بازرگاني تعدادي از كالاها اصلاح گرديده و يا يراي برخي از كالاها رديف هاي تعرفه اي جديدي ايجاد شده است .
گمرك جمهوري اسلامي ايران تغييرات جديد جداول مقررات صادرات و واردات كه در روزهاي اخير به تصويب هياٌت وزيران رسيده بود را به گمركات سراسر كشور ابلاغ كرد .
به گزارش خبرگزاری مهر، گمرك ايران اعلام کرد: اين تغييرات شامل 99 رديف تعرفه اي بوده كه حقوق گمركي و سود بازرگاني تعدادي از كالاها اصلاح گرديده و يا يراي برخي از كالاها رديف هاي تعرفه اي جديدي ايجاد شده است .
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