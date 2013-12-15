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۲۴ آذر ۱۳۹۲، ۱۲:۴۵

ابلاغ تغييرات جداول مقررات صادرات و واردات به گمركات

ابلاغ تغييرات جداول مقررات صادرات و واردات به گمركات

گمرك جمهوري اسلامي ايران تغييرات جديد جداول مقررات صادرات و واردات كه در روزهاي اخير به تصويب هياٌت وزيران رسيده بود را به گمركات سراسر كشور ابلاغ كرد .

به گزارش خبرگزاری مهر، گمرك ايران اعلام کرد: اين تغييرات شامل 99 رديف تعرفه اي بوده كه حقوق گمركي و سود بازرگاني تعدادي از كالاها اصلاح گرديده و يا يراي برخي از كالاها رديف هاي تعرفه اي جديدي ايجاد شده است .
 

کد مطلب 2195882

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