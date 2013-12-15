دانشگاه علمی کاربردی لرستان در مقطع کاردانی دانشجو می پذیرد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید محمدزاده صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دانشگاه علمی کاربردی استان لرستان در مقطع کاردانی ترمی دانشجو می پذیرد.

وی با بیان اینکه ثبت نام دانشجویان از چهارشنبه هفته جاری در استان آغاز می شود عنوان کرد: دانشجویان در قالب 165 کدرشته تحصیلی پذیرش می شوند.

رئیس دانشگاه علمی کاربردی استان لرستان ادامه داد: این دانشجویان در 24 مرکز علمی کاربردی در سطح استان مشغول به تحصیل خواهند شد.

محمدزاده افزود: داوطلبان می توانند برای ثبت نام در این دانشگاه از بیست و هفتم آذرماه سالجاری تا سوم دی ماه به سایت سازمان سنجش مراجعه کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از پذیرش دانشجو در رشته مدیریت خانواده در مقطع کارشناسی در این دانشگاه خبر داد و افزود: دانشجویان دارای مدرک کاردانی مدیریت خانواده می توانند در این رشته ثبت نام کنند.

رئیس دانشگاه علمی کاربردی استان لرستان با بیان اینکه دانشجویان بعد از گذراندن پودمانهای این رشته موفق به اخذ مدرک کارشناسی مهارتهای مدیریت خانواده می شوند افزود: پودمانهای این رشته شش مورد بوده و مدرک اخذ شده در این رشته نیز مورد تایید وزارت علوم است.

محمدزاده تصریح کرد: هم اکنون 684 دانشجو فارغ التحصیل کاردانی مدیریت خانواده در استان وجود دارد.

وی یادآور شد: دانشجویان ثبت نامی از بهمن ماه سالجاری در مقطع کارشناسی حرفه ای مدیریت خانواده مشغول به تحصیل می شوند.