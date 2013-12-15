احداث، بازسازی و ترمیم بناهای تخریب شده در اراضی کشاورزی قزوین غیرقانونی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدجمال موسوی در این باره اظهارداشت: به استناد قانون اصلاح حفظ کاربری، تجدید و ترمیم بنا و احداث بنا و ساختمان در اماکنی که احکام قلع و قمع در راستای حفظ اراضی کشاورزی اجرا شده مشمول تشدید مجازات قانونی می شود.

این مسئول تاکید کرد: کلیه افرادی که ساخت و سازهای غیرمجاز آنان در راستای اجرای احکام صادره از مراجع قضایی تخریب شده است چنانچه مجددا اقدام به احداث بنا و بازسازی و ترمیم مستحدثات موضوع اجرای حکم نمایند اقدام آنان مطابق ماده سه قانون اصلاح حفظ کاربری اراضی زراعی به عنوان تکرار جرم تلقی شده و به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهند شد.

دستگیری قاچاقچیان چوب در بویین زهرا

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین گفت: مأموران یگان حفاظت اداره کل هنگام گشت و سرکشی در حوزه استحفاظی شهرستان بویین زهرا سه نفر از قاچاقچیان چوب جنگلی را هنگام ارتکاب جرم دستگیر کردند.

هاشم گودرزوند چگینی در این خصوص اظهارداشت: مأموران یگان حفاظت اداره کل هنگام گشت و سرکشی در حوزه استحفاظی شهرستان بویین زهرا سه نفر از قاچاقچیان چوب جنگلی را هنگام ارتکاب جرم دستگیر کردند.

وی افزود: با هماهنگی دادستان شهرستان بویین زهرا و همکاری نیروی انتظامی منطقه سه نفر از قاچاقچیان چوب که با استفاده از تاریکی شب وارد جنگل تاغ منطقه کلدره بویین زهرا شده بودند هنگام قطع درختان دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین بیان کرد: جنگل تاغ در منطقه بویین زهرا در سال 47 برای تثبیت شن‌های روان و همچنین جلوگیری از معضلات فرسایش بادی و هجوم ریزگردها از سوی سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری و به مساحت 440 هکتار احداث شده و از سوی اداره کل منابع طبیعی استان مراقبت و نگهداری می‌شود.