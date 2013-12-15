تصویب اعتبار 100 میلیارد ریالی برای طرح مسیرگشایی خیابان 42 متری در شورای شهر تبریز

سعید حاجی زاده یکشنبه در گفتگو با مهر با اشاره به مهم ترین مصوبات جلسه علنی شورای اسلامی کلانشهر تبریز گفت: این طرح در حوزه مناطق یک و 10 شهرداری تبریز تبریز قرار دارد و شهرداری منطقه یک مجری عهده دار اجرای این طرح است.

وی در خصوص ویژگی های این طرح نیز اضافه کرد: طرح مسیرگشایی خیابان 42 متری به طول 2.5 کیلومتر از خیابان 42 متری و از اول ارم شروع و تا خیابان رجایی یوسف آباد ادامه خواهد داشت.

سخنگوی شورای شهر تبریز هدف از اجرای طرح مسیرگشایی خیابان 42 متری را اتصال آن به اتوبان پاسداران دانست و گفت: متصل شدن این خیابان به اتوبان پاسداران تاثیر زیادی در جهت ساماندهی حاشیه نشینی شمال تبریز خواهد داشت.

حاجی زاده در خصوص هزینه های تملک برآورد شده برای این مسیرگشایی نیز خاطر نشان کرد: هزینه تملک این مسیرگشایی 300 میلیارد ریال برآورده شده که امروز برای اجرای این طرح در صحن علنی شورا یکصد میلیارد ریال اعتبار مصوب شد.

وی همچنین در ادامه گفت: بر اساس اعلام شهرداری تبریز در بودجه سال آتی یکهزار میلیارد ریال برای ادامه اجرای این طرح تصویب می شود.