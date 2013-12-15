پرداخت مرحله هشتم مطالبات 500 هزار بازنشسته/ واریز 200 هزار تومان به حساب بازنشستگان

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی درحاشیه مراسم تکریم و معارفه مدیران عامل شرکت هواپیمایی آسمان که صبح روز یکشنبه برگزار شد،گفت: در این دوره که هشتمین مرحله مطالبات بازنشستگان پرداخت خواهد شد به حساب هر یک از بازنشستگان کشوری مشمول قانون فوق مبلغ 200هزار تومان در ایام مبارک دهه فجر واریز می شود.

به گفته وی با تلاش و پیگیری های صندوق بازنشستگی کشوری تا کنون مطالبات 300 هزار نفر بازنشسته به طور کامل تسویه شده و پیش بینی می شود در این مرحله مطالبات حدود 50 هزار نفر تسویه خواهد شد.

ربیعی در ادامه با اشاره به اینکه جهت گیری برنامه ها و فعالیتهای صندوق بازنشستگی کشوری در دور جدید مبتنی بر ارتقا و بهبود معیشت اقتصادی و افزایش خدمات فرهنگی ، رفاهی به بازنشستگان است اظهار داشت: این صندوق علاوه بر تعهدات قانونی در زمینه درمان با اجرای طرح ملی بیمه طلایی و در بخشهای فرهنگی ، اجتماعی نیز با اجرای طرح در خانه نمانیم با محوریت سفرهای زیارتی و سیاحتی و راه اندازی خانه های امید در شهرستانها به بازنشسته های تحت پوشش خدمات متنوع و گوناگونی ارائه میدهد.

گفتی است تا کنون صندوق بازنشستگی کشوری بالغ بر یک میلیون و چهارصد هزار تومان از مطالبات بازنشستگان واجد الشرایط را پرداخت کرده است.