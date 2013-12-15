لزوم اختصاص اعتبار ویژه به دانشگاهها برای خوابگاه سازی

دکتر علی خیرالدین در گفتگو با خبرنگار مهر خواستار بازنگری در یکی از ماده های برنامه پنجم توسعه مبنی بر واگذاری سالانه 20 درصد از خوابگاهها به بخش خصوصی شد و گفت: با توجه به این بند دولت دیگر اعتباری برای ساخت خوابگاه اختصاص نمی دهد و در برخی از شهرها بخش خصوصی هم وارد خوابگاه سازی نمی شود؛ از این رو دانشجویان مجبور می شوند در داخل شهر اسکان یابند که این مساله منجر به کاهش نظارت مدیریت دانشگاه بر این دانشجویان می شود.

وی افزود: بحث خوابگاه سازی و حمایت سازمان مدیریت و صندوق رفاه و وزارت علوم برای اختصاص اعتبار ویژه خوابگاه سازی باید دوباره کلید بخورد .

رئیس دانشگاه سمنان تصریح کرد: زمانی که واگذاری سالانه 20 درصد از خوابگاه ها به بخش خصوصی وجود نداشت دانشگاه با اعتباری که برای خوابگاه لحاظ می شد در داخل دانشگاه خوابگاه ایجاد کرده و دانشجویان را اسکان می داد و نظارت کامل نیز بر دانشجویان داشت.

وی گفت: خوابگاه سازی به علت تخصیص نیافتن تسهیلات به سازندگان، در حال حاضر در سمنان تعطیل شده که باید در این مورد بازبینی شود.

به گزارش مهر، جمعیت دانشجویی فعلی در مراکز آموزش عالی سمنان، 37 هزار نفر است و 5/21 درصد از جمعیت شهرستان سمنان را دانشجویان تشکیل می دهند، و 86 درصد جمعیت بین 15 تا 25 سال این شهرستان دانش آموز یا دانشجو هستند.