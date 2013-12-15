اقدام اروپا و آمریکا بداخلاقی سیاسی است/ سنگ اندازی در مسیر مذاکرات ژنو به نفع غرب نیست

به گزارش خبرنگار مهر در قم، دکتر علی لاریجانی پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه دیدار با جمعی از مسئولان قم که در بیت پدری رئیس مجلس در قم برگزار شد، طی سخنانی در جمع خبرنگاران با اشاره به کارشکنیهای آمریکا و اروپا در اجرای توافق ژنو بیان کرد: توقع این بود که مسیر برای اجرای توافق ژنو تسهیل شود اما اقدامات آمریکا و اروپا خلاف وعده و سوء تفاهم برانگیز است.
وی با بیان اینکه این اقدامات جزو بد اخلاقیهای سیاسی است، بیان کرد: اروپا و آمریکا شرایط اجرای توافق ژنو به شکل عملی را فراهم نکردهاند.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: سنگ اندازی در مسیر توافق ژنو به نفع آمریکا و اروپا نیز نخواهد بود.
وی در ادامه عنوان داشت: مذاکرات کارشناسان در راستایی اجرایی کردن مذاکرات ژنو بوده که آمریکا با اقدامات خود موجب سنگ اندازی در این مسیر شده است.
لاریجانی در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون مبالغ و هدایای دریافتی نمایندگان از تامین اجتماعی بیان کرد: در تحقیق و تفحص اسامی نمایندگان ذکر نشده ولی آنچه به نظر میرسد این است که مبالغی به عنوان بن به نمایندگان داده شده که بین افراد نیازمند تقسیم شود و اینکه تامین اجتماعی مجوز چنین اقدامی را داشته یا نه باید معلوم شود.
یادآور میشود: ائمه جماعات بخشهای مختلف قم، مدیرکل دامپزشکی استان، اعضای شورای استان قم و تنی چند از اعضای انجمن صنفی دامدران امروز با رئیس مجلس دیدار و درباره مسائل و مشکلات و اقدامات خود گزارشی را به لاریجانی ارائه داند.
دیدار با آیات عظام صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی و آیت الله مقتدایی و اعضای شورای سیاستگذاری حوزههای علمیه خواهران از برنامههای عصر امروز رئیس مجلس در قم است.
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