مراکز معاینه فنی خودرو لرستان افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، نصرت الله حیدری پیش از ظهر یک شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در حال حاضر سه مرکز معاینه فنی خودرو در استان لرستان فعالیت دارند.

وی با اشاره به افزایش این مراکز معاینه فنی خودرو در استان عنوان کرد: ظرف یک ماه آینده یک مرکز معاینه فنی خودرو در شهرستان کوهدشت راه اندازی می شود.

مدیر کل حمل و نقل پایانه های استان لرستان بیان داشت: در حال حاضر سه مرکز معاینه فنی خودرو در شهرستانهای خرم آباد، بروجرد و ازنا فعالیت دارند.

حیدری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تعداد مراجعات برای انجام معاینات فنی خودرو در استان طی سالجاری عنوان کرد: در هشت ماه نخست سالجاری 12 هزار و 316 وسلیه نقلیه در این مراکز معاینه فنی مورد تست قرار گرفته اند.

وی بیان داشت: از این تعداد وسلیه نقلیه 10 هزار و 362 مورد موفق شدند که معاینه فنی خود را اخذ کنند.

مدیر کل حمل و نقل پایانه های استان لرستان همچنین تعداد مراجعات وسایل نقلیه به مراکز معاینه فنی استان در سال گذشته تصریح کرد: طی سال گذشته نیز بیش از 21 هزار و 909 وسیله نقلیه به این مراکز مراجعه که در نهایت 16 هزار و 513 دستگاه موفق به اخذ معاینه فنی شدند.

