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۲۴ آذر ۱۳۹۲، ۱۳:۲۷

حیدری خبر داد:

مراکز معاینه فنی خودرو لرستان افزایش می یابد

مراکز معاینه فنی خودرو لرستان افزایش می یابد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر کل حمل و نقل پایانه های استان لرستان از افزایش مراکز معاینه فنی خودرو در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، نصرت الله حیدری پیش از ظهر یک شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در حال حاضر سه مرکز معاینه فنی خودرو در استان لرستان فعالیت دارند.

وی با اشاره به افزایش این مراکز معاینه فنی خودرو در استان عنوان کرد: ظرف یک ماه آینده یک مرکز معاینه فنی خودرو در شهرستان کوهدشت راه اندازی می شود.

مدیر کل حمل و نقل پایانه های استان لرستان بیان داشت: در حال حاضر سه مرکز معاینه فنی خودرو در شهرستانهای خرم آباد، بروجرد و ازنا فعالیت دارند.

حیدری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تعداد مراجعات برای انجام معاینات فنی خودرو در استان طی سالجاری عنوان کرد: در هشت ماه نخست سالجاری 12 هزار و 316 وسلیه نقلیه در این مراکز معاینه فنی مورد تست قرار گرفته اند.

وی بیان داشت: از این تعداد وسلیه نقلیه 10 هزار و 362 مورد موفق شدند که معاینه فنی خود را اخذ کنند.

مدیر کل حمل و نقل پایانه های استان لرستان همچنین تعداد مراجعات وسایل نقلیه به مراکز معاینه فنی استان در سال گذشته تصریح کرد: طی سال گذشته نیز بیش از 21 هزار و 909 وسیله نقلیه به این مراکز مراجعه که در نهایت 16 هزار و 513 دستگاه موفق به اخذ معاینه فنی شدند.
 

کد مطلب 2195913

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