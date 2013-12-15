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۲۴ آذر ۱۳۹۲، ۱۳:۴۰

نوروزی:

2 میلیارد و 600 میلیون ریال اعتبار برای تاسیس مصلای علی آبادکتول و فاضل آباد جذب شد

2 میلیارد و 600 میلیون ریال اعتبار برای تاسیس مصلای علی آبادکتول و فاضل آباد جذب شد

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: نماینده مردم علی آبادکتول در مجلس شورای اسلای اعلام کرد برای تاسیس مصلای این شهر و فاضل آباد 2 میلیارد و 600 میلیون ریال بودجه نیاز بود که با پیگیری های انجام شد موفق به جذب اعتبار لازم شدیم.

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت اله نوروزی صبح یکشنبه در جمع طلاب علوم دینی امام جعفر صادق (ع) شهرستان علی آبادکتول گفت: در کنار توجه به طرحها ی عمرانی و خدماتی باید به امور دینی و مذهبی هم توجه ویژه کرد.

وی افزود: علی آبادکتول تنها شهرستان استان است که چهارشهر، چندین مصلای نمازجمعه شیعه و سنی و حوزه ها علمیه شیعه و سنی دارد.

نوروزی یادآورشد: دولت و مجلس نگاه ویژه ای به حوزه های دینی دارند و لازم است تقویت شوند.

وی تاکید: علما نقش بسزایی در ارتقا فرهنگ دینی و مذهبی مردم دارند که این امر موجب در امان ماندن از آسیبها می شود.

درادامه آیت الله سید عبدالهادی شاهرودی نماینده مردم گلستان درخبرگان رهبری و رییس حوزه علمیه امام صادق (ع) گفت: آسیبهایی که این روزها دامنگیر جوانان ماست ناشی از ضعف فرهنگ دینی است و طلاب موظفند با تیزبینی و جذب و هدایت جوانان آنان را از اینگونه مهلکه ها نجات دهند.

وی افزود: کاهش بودجه  های دینی و فرهنگی در زمان رکود اقتصادی عیب بزرگی است که متاسفانه در کشور اتفاق می افتد.

کد مطلب 2195920

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