2 میلیارد و 600 میلیون ریال اعتبار برای تاسیس مصلای علی آبادکتول و فاضل آباد جذب شد

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت اله نوروزی صبح یکشنبه در جمع طلاب علوم دینی امام جعفر صادق (ع) شهرستان علی آبادکتول گفت: در کنار توجه به طرحها ی عمرانی و خدماتی باید به امور دینی و مذهبی هم توجه ویژه کرد.

وی افزود: علی آبادکتول تنها شهرستان استان است که چهارشهر، چندین مصلای نمازجمعه شیعه و سنی و حوزه ها علمیه شیعه و سنی دارد.

نوروزی یادآورشد: دولت و مجلس نگاه ویژه ای به حوزه های دینی دارند و لازم است تقویت شوند.

وی تاکید: علما نقش بسزایی در ارتقا فرهنگ دینی و مذهبی مردم دارند که این امر موجب در امان ماندن از آسیبها می شود.

درادامه آیت الله سید عبدالهادی شاهرودی نماینده مردم گلستان درخبرگان رهبری و رییس حوزه علمیه امام صادق (ع) گفت: آسیبهایی که این روزها دامنگیر جوانان ماست ناشی از ضعف فرهنگ دینی است و طلاب موظفند با تیزبینی و جذب و هدایت جوانان آنان را از اینگونه مهلکه ها نجات دهند.

وی افزود: کاهش بودجه های دینی و فرهنگی در زمان رکود اقتصادی عیب بزرگی است که متاسفانه در کشور اتفاق می افتد.