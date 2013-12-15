حجت‌الاسلام رضا زین العابدینی در گفتگو با مهر ضمن بیان این خبر و با بیان اینکه این مسابقات در کانون مهدیه همدان برگزار می شود، گفت: این سری مسابقات در دو مقطع خواهران و برادران است که در این زمینه 30 نفر از بانوان و 80 نفر از برادرات ثبت نام کرده اند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان با بیان اینکه یکی از عرصه‌های فعالیت‌های گروهی قرآن، تشکیل گروه‌های همخوانی و مدیحه‌سرایی توسط جوانان است، اظهار داشت: برگزاری مسابقات در این زمینه می‌تواند تجلی‌گاه پیوند هنر و متون اصیل اسلامی باشد.

وی با بیان اینکه این سری مسابقات به صورت مرحله استانی برپا می شود، افزود: برگزیدگان این مرحله به مرحله کشوری راه خواهند یافت.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان هدف از برگزاری این سری مسابقات را ایجاد انس با قرآن کریم و آشنایی با فضائل اهل بیت عصمت و طهارت(ع)، توجه دادن افراد جامعه به ویژه جوانان و نوجوانان به معارف قرآن و اهل بیت(ع)، ایجاد رقابت سالم در بین جوانان و نوجوانان در زمینه مسابقات قرآنی و تواشیح و شناسایی نخبگان و فعالان در عرصه تواشیح و اذان و ابتهال در استان همدان دانست.

به گفته وی، ارتقای سطح اذان‌گویی، ابتهال، مدیحه‌سرایی و همخوانی در سطح استان‌ و توسعه و گسترش آن در جامعه و ایجاد انگیزه در بین افراد جامعه به ویژه جوانان و نوجوانان در راستای تقویت بنیه اعتقادی و مذهبی از دیگر اهداف برگزاری این مسابقات در استان است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان اظهار داشت: ادعیه و مناجات‌های مأثوره به ویژه فرازهای منتخب از صحیفه سجادیه و جامعه کبیره، مناجات منظوم حضرت علی(ع) و صحیفه حضرت زهرا(س) و اشعار شعرای نامدار و معتبر(عرب زبان) در مدح اهل بیت(ع) یا مسائل اعتقادی ( ولایت، انتظار) از موضوعات بخش ابتهال و دعا است.

وی با اشاره به بخش مسابقه ابتهال و دعا نیز گفت: در این بخش شرکت‌کنندگان باید با توجه ویژه به متون با محتوای غنی مفاهیم اسلامی و انتخاب اشعار ناب شعرای نامدار و معتبر (عرب زبان) در موضوعات مشخص شده به رقابت بپردازند.