  1. استانها
  2. کرمان
۲۴ آذر ۱۳۹۲، ۱۴:۰۴

حبیبی:

هشدار هواشناسی به کشاورزان/ دمای هوا در کرمان به شدت کاهش پیدا می‌کند

هشدار هواشناسی به کشاورزان/ دمای هوا در کرمان به شدت کاهش پیدا می‌کند

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز هواشناسی کرمان از کاهش شدید دمای هوا در کرمان خبر داد و گفت: کشاورزان اقدامات لازم به منظور جلوگیری از سرمازدگی محصولات کشاورزی را انجام دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیده حبیبی پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: بررسی آخرین نقشه های هواشناسی حاکی از نفوذ زبانه های هوای سرد از کشور روسیه طی روزهای دوشنبه و سه شنبه در کشور است.

وی ادامه داد: بر این اساس کاهش دمای هوا در سطح استان پیش‌بینی می شود، ضمن اینکه کاهش دما در روز دوشنبه محسوس خواهد بود.

این مسئول ادامه داد: با تغییرات فشار سطح زمین و همزمان نزدیک شدن موج ناپایدار تراز میانی جو شاهد افزایش سرعت وزرش باد به ویژه در ساعات ظهر و بعدازظهر در استان خواهیم بود.

حبیبی گفت: طی امروز در تمامی نقاط استان شرایط جوی به صورت صاف تا کمی ابری در بعدازظهر افزایش ابر و وزش باد نسبتا شدید و احتمال رگبار پراکنده در اواخر وقت است.

این کارشناس هواشناسی اذعان داشت: در روز دوشنبه نیز پدیده غالب جوی در استان به صورت کمی ابری در بعدازظهر افزایش ابر و وزرش باد نسبتا شدید خواهد بود.

وی ادامه داد: همچنین پیش بینی می شود فردا در نواحی شمالی، غربی و شهرستان کرمان شاهد بارش پراکنده رگبار پراکنده باشیم.

رئیس مرکز هواشناسی استان کرمان تصریح کرد: طی 24 ساعت گذشته شهربابک با حداقل دمای صفر درجه سردترین و ریگان و قلعه گنج با حداکثر دمای 29 درجه گرمترین نقاط استان کرمان بودند.

حبیبی تصریح کرد: همچنین کمترین و بیشترین درجه حرارت شهر کرمان در 24 ساعت گذشته به ترتیب پنج و 22 درجه سانتیگراد بالای صفر ثبت شده است.

این مسئول با اشاره به اینکه در این مدت هیچ گونه گزارش بارندگی در استان کرمان نداشتیم، افزود: با توجه به کاهش شدید دمای هوا از کشاورزان می خواهیم که اقدامات لازم برای جلوگیری از سرمازدگی محصولات خود را انجام دهند.

 

کد مطلب 2195922

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها