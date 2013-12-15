به گزارش خبرنگار مهر، حمیده حبیبی پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: بررسی آخرین نقشه های هواشناسی حاکی از نفوذ زبانه های هوای سرد از کشور روسیه طی روزهای دوشنبه و سه شنبه در کشور است.

وی ادامه داد: بر این اساس کاهش دمای هوا در سطح استان پیش‌بینی می شود، ضمن اینکه کاهش دما در روز دوشنبه محسوس خواهد بود.

این مسئول ادامه داد: با تغییرات فشار سطح زمین و همزمان نزدیک شدن موج ناپایدار تراز میانی جو شاهد افزایش سرعت وزرش باد به ویژه در ساعات ظهر و بعدازظهر در استان خواهیم بود.

حبیبی گفت: طی امروز در تمامی نقاط استان شرایط جوی به صورت صاف تا کمی ابری در بعدازظهر افزایش ابر و وزش باد نسبتا شدید و احتمال رگبار پراکنده در اواخر وقت است.

این کارشناس هواشناسی اذعان داشت: در روز دوشنبه نیز پدیده غالب جوی در استان به صورت کمی ابری در بعدازظهر افزایش ابر و وزرش باد نسبتا شدید خواهد بود.

وی ادامه داد: همچنین پیش بینی می شود فردا در نواحی شمالی، غربی و شهرستان کرمان شاهد بارش پراکنده رگبار پراکنده باشیم.

رئیس مرکز هواشناسی استان کرمان تصریح کرد: طی 24 ساعت گذشته شهربابک با حداقل دمای صفر درجه سردترین و ریگان و قلعه گنج با حداکثر دمای 29 درجه گرمترین نقاط استان کرمان بودند.

حبیبی تصریح کرد: همچنین کمترین و بیشترین درجه حرارت شهر کرمان در 24 ساعت گذشته به ترتیب پنج و 22 درجه سانتیگراد بالای صفر ثبت شده است.

این مسئول با اشاره به اینکه در این مدت هیچ گونه گزارش بارندگی در استان کرمان نداشتیم، افزود: با توجه به کاهش شدید دمای هوا از کشاورزان می خواهیم که اقدامات لازم برای جلوگیری از سرمازدگی محصولات خود را انجام دهند.



