طرح "میثاق آسمانی در حريم ملائك" در مرقد علامه بهلول گنابادی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا طالبيان ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تعداد 120 نفر از دانش آموزان و کادر مدرسه تخصصی قرآن و دارالقرآن دخترانه الزهرا(س) گناباد با هدف اجرای طرح میثاق آسمانی در حریم ملائک، در گلزار شهدای گمنام و مرقد علامه بهلول حضور پيدا كردند.

وي افزود: در این مراسم شرکت کنندگان ضمن ادای احترام به مقام علامه بهلول و شهدای گمنام به تلاوت قران مجید پرداختند.

طالبيان گفت: در این مراسم كه با همکاری اداره اوقاف و امور خیریه گناباد برگزار شد، از حافظان برتر این آموزشگاه تقدیر شد.

وي تصريح كرد: آرامگاه عارف فرزانه علامه بهلول گنابادی در مسیر جاده مشهد- زاهدان- بیرجند واقع شده است و به همین دلیل زائران زیادی برای عرض ارادت به این بقعه مشرف می شوند و گلزار شهدای پنج شهید گمنام نیز در جوار این بقعه است