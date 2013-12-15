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۲۴ آذر ۱۳۹۲، ۱۴:۵۰

طالبیان:

طرح "میثاق آسمانی در حريم ملائك" در مرقد علامه بهلول گنابادی برگزار شد

طرح "میثاق آسمانی در حريم ملائك" در مرقد علامه بهلول گنابادی برگزار شد

گناباد - خبرگزاري مهر: رئيس اداره اوقاف و امور خیریه گناباد از برگزاری طرح "میثاق آسمانی در حريم ملائك" در مرقد علامه بهلول گنابادی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا طالبيان ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تعداد 120 نفر از دانش آموزان و کادر  مدرسه تخصصی قرآن و دارالقرآن دخترانه الزهرا(س) گناباد با هدف اجرای طرح میثاق آسمانی در حریم ملائک، در گلزار شهدای گمنام و مرقد علامه بهلول حضور پيدا كردند.

وي افزود: در این مراسم شرکت کنندگان ضمن ادای احترام به مقام علامه بهلول و شهدای گمنام  به تلاوت قران مجید پرداختند.

طالبيان گفت: در این مراسم كه با همکاری اداره اوقاف و امور خیریه گناباد برگزار شد، از حافظان برتر این آموزشگاه تقدیر شد.

وي تصريح كرد: آرامگاه عارف فرزانه علامه بهلول گنابادی در مسیر جاده مشهد- زاهدان- بیرجند واقع شده است و به همین دلیل زائران زیادی برای عرض ارادت به این بقعه مشرف می شوند و گلزار شهدای پنج شهید گمنام نیز در جوار این بقعه است

کد مطلب 2195927

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