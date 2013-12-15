سهم 33 درصدی آذربایجان شرقی از صادرات جوجه یک روزه کشور/ صادرات 138 میلیون دلار محصولات کشاورزی

مسعود محمدیان یکشنبه در حاشیه جلسه تنظیم بازار سازمان جهادکشاورزی در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در هشت ماهه اول سال جاری 138 میلیون دلار رقم صادرات محصولات کشاورزی استان به کشورهای خارجی بوده است که این رقم در مقایسه با سال گذشته سه و نیم درصد رشد داشته است.

وی با اشاره به ارزش صادرات محصول کشمش آذربایجان شرقی به خارج از کشور نیز گفت: در هشت ماهه نخست امسال ارزش کشمش صادر شده 72 میلیون دلار بوده که صادرات این محصول تنها در آبان ماه 6 هزار تن و به ارزش 14 میلیون دلار بوده است.

رئيس سازمان جهادکشاورزي استان به نقش مهم صنایع وابسته به بخش کشاورزی اشاره و تصریح کرد: صنایع وابسته نقش بسیار مهمی در اشتغال و تأمین نیازهای داخلی دارد و درآمدهای صادراتی نیز با توجه به وجود مزیت های نسبی در این بخش از اهمیت بالایی برخوردار است.

محمدیان همچنین در ادامه گفت: دوغ، شیر، خامه بسته بندی شده، انواع کشمش، رب گوجه فرنگی، روده و سالامبور در ردیف اقلام مهم صادراتی آذربایجان شرقی در بخش کشاورزی است.

وی اضافه کرد: محصولات دامی 19درصد از سهم کل صادرات محصولات کشاورزی را به خود اختصاص داده اند که در هشت ماه نخست سالجاری 18 هزار تن محصولات دامی به ارزش 26 میلیون دلار از استان به خارج از کشور صادر شده است.