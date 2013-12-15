ضرورت اصلاح تصور موجود از دانشگاه اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید ضیاء هاشمی در جلسه هم‌اندیشی استادان دانشگاه علامه طباطبایی(ره) که به منظور بحث و بررسی سند دانشگاه اسلامی برپا شد بر توجه به دانشگاه اسلامی در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری در زمینه تحقق سند دانشگاه اسلامی و اجرای فرهنگ دینی در دانشگاه‌ها، تاکید کرد.

وی با بیان اهمیت اصلاح تصور موجود نسبت به دانشگاه و دانشگاه اسلامی افزود: دانشگاه اسلامی محقق نمی‌شود مگر آنکه تبدیل به یک مطالبه عمومی شود که لازمه آن اصلاح تصور موجود نسبت به دانشگاه و دانشگاه اسلامی است.

معاون فرهنگی وزیرعلوم خاطر نشان کرد : اگر نگاه ما به دانشگاه نگاهی امنیتی، کنترلی و سلبی باشد حتما از دانشگاه اسلامی دور خواهیم شد، کما اینکه در مراحلی دور شده‌ایم.

وی، تربیت متخصص متعهد خلاق و کارآفرین، تولید، انتقال و انتشار علم و فناوری در خدمت نیازهای جامعه اسلامی و همچنین ایجاد ساختار کارآمد و اثربخش دانشگاه اسلامی‌ در سطح ملی، منطقه ای و فرامنطقه ای را سه اصل مهم برای دانشگاه اسلامی را برشمرد.