کرمانشاه جزو استان های پیشرو در امر بازسازی عتبات عالیات است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی حسینی منش روز یکشنبه در نشستی خبری اظهار داشت: ستاد عتبات عالیات کرمانشاه کار بازسازی را در کشور عراق با دو هدف ، مرمت و بازسازی حرم ائمه اطهار (ع) در عراق و پرداختن به امر فرهنگ سازی و تبلیغ احکام الهی انجام می دهد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری در هر ارگانی تنها یک نماینده تعیین نمودند، گفت: از بین هفت نفراعضای شورای بازسازی ستاد عتبات عالیات به امر مقام معظم رهبری با توجه به اهمیت امر بازسازی حرم ائمه اطهار در عراق چهار نفر نماینده مستقیم رهبری تحت عنوان .. محمدیان رئیس اوقاف، تقوی رئیس شورای سیاست گذاری، قمی معاونت بین المللی دفتر رهبری و شیرزادی از قرارگاه قدس نماینده مستقیم رهبری در این شورا هستند.

حجت الاسلام حسینی منش همچنین با بیان اینکه استان کرمانشاه جزء 18 استان برتر فعال در امر بازسازی عتبات عالیات است، یادآور شد: این استان همچنین اولین استان فعال در اجرای پروژه نور بین الحرمین است. که در سال 84 وبا اعتباری بالغ بر 400میلیون تومان اجراشد.

مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات کرمانشاه به دیگر پروژهایی که توسط این ستاد انجام گرفته اشاره کرد و گفت: درب حرم مطهر امام حسین(ع) و حضرت ابوالفضل(ع) با اعتبار 120 میلیون تومان و انجام و نصب سه درب از 9 مورد درب حرم مطهر امام حسین (ع) و انجام حائر حسینی از گنبد امام حسین (ع)است که سنگ لازم آن ار معادن قروه تامین شده است.

حسینی منش افزود: سیمان مورد نیاز صحن حضرت زهرا سلام ا.. علیه نیز توسط استان کرمانشاه تامین شده است.

وی خاطرنشان کرد: آخرین پروژه اجرا شده توسط ستاد بازسازی عتبات عالیات کرمانشاه مربوط به تل زینبیه است که در این خصوص سه گروه کاری شامل نیروهای متخصص و فعال کاری به انجام رسید.

حسینی منش ادامه داد: تا کنون بیش از 167 پروژه سبک، متوسط و سنگین در کربلا، سامرا، نجف، کاظمین و ... انجام گرفته است.

وی در پایان میزان نذورات سال 90 را در حدود 890 میلیون ریال و سال 91 را سه میلیارد و 215میلیون ذکر کرد.

حسینی منش در پایان گفت: کسانی که تمایل به کمک در امر بازسازی عتبات عالیات دارند می توانند کمک های خود را به شماره حساب 0106064141007 بانک ملی واریز کنند.