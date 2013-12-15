88 درصد مصوبات ستاد تسهیل اجرایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفر عظمایی یکشنبه در جمع خبرنگاران ضمن اعلام این خبر ادامه داد: در هشت ماهه سال جاری دبیرخانه ستاد تسهیل و امور پشتیبانی واحدهای تولیدی استان ، 158 مورد جلسه کارگروه استانی و 54 مورد جلسه کارگروه کارشناسی تشکیل داده است.

وی با اشاره به اینکه 12 درصد از مصوبات نیز در دست اقدام می باشد، اضافه کرد: بیشتر مصوبات مربوط به بانکها و ادارات محیط زیست، شرکت شهرکهای صنعتی، شرکت نفت و گاز می باشد.

وی در خصوص مشکلات مطرح شده از سوی واحدهای تولیدی خاطر نشان کرد: عمده مشکلات مطروحه توسط واحدهای تولیدی در جلسات کارگروه کارشناسی، محدودیت های ناشی از بدهی های معوقه بانکی و چک برگشتی در استفاده از تسهیلات بانکی و نیز نوسانات ناشی از ارز و قیمت مواد اولیه می باشد.

وی افزود: دبیرخانه ستاد تسهیل استان در جهت اجرای حداکثری مصوبات فوق الذکر با ارگان ها، بانکها و واحدهای تولیدی جلسات متعددی برگزار وسعی در زمینه سازی مناسب برای اجرای مصوبات را دارد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در ادامه اضافه نمود: خوشبختانه با بررسی مشکلات واحدهای صنعتی ومعدنی استان درکارگروه های ستاد تسهیل، تاکنون گام های موثری درراستای شناسائی و رفع این مشکلات و موانع پیش روی واحدها در استان برداشته شده است.