  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۴ آذر ۱۳۹۲، ۱۳:۳۵

با 92 اثر/

نمایشگاه تصويرگري برگهای پاییزی در بجنورد داير شد

نمایشگاه تصويرگري برگهای پاییزی در بجنورد داير شد

بجنورد - خبرگزاري مهر: رییس گروه هنر متوسطه اول آموزش پرورش شهرستان بجنورد گفت: نمايشگاه تصويرگري برگ هاي پاييزي مشتمل بر 92 اثر از دانش آموزان اين شهرستان در نگارخانه حافظ شهرداري بجنورد داير شد.

علي قلي زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: نمایشگاه تصويرگري با عنوان برگ های پاییزی با 92 اثر تصویرگری دانش آموزان بجنوردی در نگارخانه سالن حافظ شهرداری بجنورد برگزار شد.

به گفته وي اين نمايشگاه از يكشنبه بيست و چهارم آذر تا بيست و هشتم اين ماه به مدت پنج روز از ساعت هشت صبح الي 13 عصر آماده بازديد علاقه مندان است.

قلی زاده پرورش خلاقیت دانش آموزان برای استفاده از دورریختنی ها و عمیق کردن نگاه دانش آموزان به زیبایی ها پیرامون و آفریده های خداوند را از اهداف اصلی برگزاری این نمایشگاه ذكر كرد.

وي اظهار داشت: این نمایشگاه را گروه هنر متوسطه اول آموزش پرورش شهرستان بجنورد با همکاری معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداري اين شهر برگزار كرده اند..

به گفته قلي زاده دبیران هنر این شهرستان با تدریس هنر تصویرگری با استفاده از برگ های رنگارنگ پاییزی آثاری را به همت دانش آموزان به صورت کلاژ در این نمایشگاه  به نمایش گذاشته اند.

رییس گروه هنر متوسطه اول آموزش پرورش شهرستان بجنورد در پايان عنونان كرد: علاقمندان به هنرهای تجسمی می توانند تا 28 آذر ماه از ساعت هشت الی 13 از این نمایشگاه بازدید کنند.

 

کد مطلب 2195946

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها