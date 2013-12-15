سرقتها در لرستان 13 درصد کاهش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد قنبری پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: میزان سرقتها در لرستان از ابتدای نیمه دوم سالجاری تا کنون 13 درصد کاهش یافته است.

وی بیان داشت: برنامه ریزی نیروی انتظامی در لرستان طی نیمه دوم سالجاری کاهش 20 درصدی جرائم است.

فرمانده انتظامی استان لرستان با اشاره به راه اندازی ایستگاههای پلیس در کنار کلانتریهای خرم آباد عنوان کرد: در این راستا تا کنون شش ایستگاه پلیس در حوزه استحفاظی کلانتریهای خرم آباد راه اندازی شده است.

سردار قنبری با بیان اینکه این ایستگاهای پلیس دارای امکانات و تجهیزات فراوانی است افزود: هر کدام از این ایستگاهها نیز دارای 28 تا 32 نفر پرسنل هستند.

وی با بیان اینکه هر ایستگاه پلیس چهار منطقه را تحت پوشش قرار می دهد افزود: در مجموع هر کدام از این ایستگاههای پلیس 12 واحد گشتی نیز دارند.

فرمانده انتظامی استان لرستان با بیان اینکه هر کدام از این واحدهای گشتی به صورت ثابت در مناطق مشخص فعالیت دارند ادامه داد: در نهایت ماهانه این ایستگاهای پلیس و روند فعالیت آنها مورد ارزیابی قرار می گیرد.

سردار قنبری با بیان اینکه برای پیشگیری و برخورد با جرائم در مرکز استان امکانات کلانتریها از قبیل امکانات خودرویی، موتورسیکلت، نفرات و ... را به 100 درصد رسانده ایم یادآور شد: این امر در سایر شهرهای بزرگ استان در دستور کار قرار گرفته شده است.