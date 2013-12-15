به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از چاینا مورنینگ پست، در حالی که 60 نویسنده چینی در مجموع 34 میلیون یوان معادل پنج میلیون و 600 هزار دلار در سال 2013 درآمد داشتند، مو یان در این فهرست در جایگاه دوم قرار گرفت.

مو یان برنده جایزه ادبی نوبل سال پیش که به واسطه دریافت این جایزه به ثروتمندترین نویسنده کشورش تبدیل شد، در سال 2013 موفق به کسب 24 میلیون یوان شد. او امسال همچنان به بازچاپ کتاب‌های قبلی‌اش پرداخت و یک مجموعه شامل چند قطعه نمایشنامه کوتاه نیز به بازار فرستاد.

با این حال مکان اول فهرست نویسندگان پول‌ساز چین در اختیار جیانگ نان بود. او با درآمد بیش از 25 میلیون یوان (بیش از چهار میلیون دلار) عنوان پردرآمدترین نویسنده چینی را به خود اختصاص داد.

در عین حال نویسنده‌ای که سال پیش در مکان اول قرار داشت، امسال در مکان سوم قرار گرفت؛ این نویسنده ژنگ یوآنجی نویسنده کتاب‌های کودک است که 18 میلیون یوان درآمد در سال 2013 کسب کرد.

مو یان سال پیش بیش از 200 میلیون یوان (برابر 3/32 میلیون دلار آمریکا) درآمد کسب کرده بود. او در حالی دو بار پیاپی در فهرست پردرآمدترین نویسندگان چینی قرار می‌گیرد که تنها یک بار در سال 2006 در جایگاه بیستمین نویسنده چینی از نظر درآمد جای داشت.

گائو جینگ‌ مینگ نویسنده مشهور چینی که همواره در میان پردرآمدترین نویسندگان چینی جای داشته و نویسنده محبوب نوجوان‌هاست، امسال در این فهرست در جایگاه هشتم قرار گرفت.