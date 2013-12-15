به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی سید محمد علی علوی گرگانی قبل از ظهر یکشنبه در دیدار جمعی از دانشجویان بسیجی اظهار داشت: اگر در دنیا اسلام حکمفرما باشد و همه چیز ریشه اسلامی داشته باشد دیگر در هیچ ملتی اعمال سلیقهای و خرافی انجام نمیشود و آداب و رسوم خرافی به وجود نمیآید، زیرا همه بر اساس یک نظام واحد عمل میکنند.
وی عنوان کرد: خداوند در قرآن کریم میفرماید که من پیروانی توام با بصیرت دینی میخواهم؛ کسی که بصیرت دینی داشته باشد اگر مال، بینایی و جان خود را از دست دهد دین خود را از دست نمیدهد و کسانی که شهید شدند، پیروان مکتب امام(ره) بودند و این بسیار ارزرشمند است.
استاد برجسته حوزه ابراز داشت: پیش از انقلاب اسلامی عده زیادی از امام خمینی(ره) حمایت و پشتیبانی میکردند اما پس از پیروزی انقلاب تعدادی از امام راحل جدا شدند و حتی با ایشان تقابل کردند.
خداوند از انقلاب اسلامی محافظت میکند
وی با بیان اینکه اگر چیزی واقعیت داشته باشد پایدار باقی میماند و با زمان و اشخاص تغییر نمیکند؛ عنوان کرد: اگر انقلاب اسلامی ایران حقیقت داشته باشد خداوند خود از آن نگهداری میکند و آسیبی به آن وارد نمیشود و زمان و اشخاص نیز در این امر نمی توانند دخالتی داشته باشند.
آیت الله علوی گرگانی خطاب به دانشجویان بسیجی عنوان کرد: سعی کنید از دورههای بصیرت به خوبی استفاده کنید و پیرو واقعی مکتب اسلام بوده و اجازه ندهید امریکا و دشمنان اسلام دستی داشته باشند.
وی با اشاره به حدیثی از امام صادق(ع) ابراز کرد: فرصتها را غنیمت بشمارید، زیرا همچون ابر بهار از دست میرود؛ اگر به این امر اهمیت دهید صاحب بصیرت و آگاهی میشوید.
این مرجع تقلید شیعیان با اشاره به برگزاری دوره بصیرت در قم عنوان کرد: قدر لحظات و فرصتی را که در قم برایتان پیش آمده بدانید و سعی کنید حداکثر استفاده را از آن داشته باشید؛ عدهای پس از پایان دوره چیزی نصیبشان نمیشود اما عدهای دیگر هنگام بازگشت به شهرشان از آموزههای خود در قم استفاده میکنند.
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