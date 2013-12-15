25 درصد بودجه مازندران محقق شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌رضا یونسی ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان آمل با بیان اینکه کلیه مسئولان دستگاه‌های اجرایی باید به راهی که نظام جمهوری اسلامی تبیین کرده، بروند، یادآور شد: مسئولان باید بدانند که پست و سمت به مانند بادی است که نباید به آن دلبستگی پیدا کرد.

وی با اشاره به اینکه هیچ راهی بغیر از راه خدا ارزش کاری نخواهد داشت ما باید رهروی سالم انقلاب باشیم و فقط به دستورات الهی بپردازیم.

یونسی با تاکید براینکه دولت با تدبیر و امید سرکار آمده و به انتخاب مردم شکل گرفته است، اظهار داشت: این دولت مجری مردم است و تا به امروز در سیاست‌های خارجی توانسته به موفقیت‌هایی دست یابد.

یونسی عنوان کرد: هم‌اکنون این دولت تدبیر در اجرای سیاست‌های داخلی به گونه‌ای موفق بوده که موجب آرامش مردم شده است.

یونسی اتحاد و همبستگی را مهمترین عامل برای رفع مشکلات و ضعف‌های موجود در این استان بیان و عنوان کرد: در عرصه خدمت‌گزاری به مردم توکل به خدا بهترین رهگشا برای برداشتن مشکلات خواهد بود.