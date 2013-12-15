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۲۴ آذر ۱۳۹۲، ۱۳:۴۷

یونسی:

25 درصد بودجه مازندران محقق شد

25 درصد بودجه مازندران محقق شد

آمل - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران اعلام اینکه برای اتمام پروژه‌های استان مازندران یک هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است، اظهار داشت: با توجه به اینکه برای بودجه این استان 313 میلیارد تومان تصویب شده تاکنون 25 درصد تحقق یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌رضا یونسی ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان آمل با بیان اینکه کلیه مسئولان دستگاه‌های اجرایی باید به راهی که نظام جمهوری اسلامی تبیین کرده، بروند، یادآور شد: مسئولان باید بدانند که پست و سمت به مانند بادی است که نباید به آن دلبستگی پیدا کرد.

وی با اشاره به اینکه هیچ راهی بغیر از راه خدا ارزش کاری نخواهد داشت ما باید رهروی سالم انقلاب باشیم  و فقط به دستورات الهی بپردازیم.
یونسی با تاکید براینکه دولت با تدبیر و امید سرکار آمده و به انتخاب مردم شکل گرفته است، اظهار داشت: این دولت مجری مردم است و تا به امروز در سیاست‌های خارجی توانسته به موفقیت‌هایی دست یابد.

یونسی عنوان کرد: هم‌اکنون این دولت تدبیر در اجرای سیاست‌های داخلی به گونه‌ای موفق بوده که موجب آرامش مردم شده است.

یونسی اتحاد و همبستگی را مهمترین عامل برای رفع مشکلات و ضعف‌های موجود در این استان بیان  و عنوان کرد: در عرصه خدمت‌گزاری به مردم توکل به خدا بهترین رهگشا برای برداشتن مشکلات خواهد بود.

کد مطلب 2195953

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