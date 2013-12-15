به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت پژوهشي فرهنگستان هنر، هم‌انديشي تاريخ نگاري هنر را در سه محور اصلي چيستي، چرايي و چگونگي هنر، روش‌شناسي هاي تاريخ نگاري هنر و رويكردهاي نظري درتاريخ هنر همزمان با هفته پژوهش برگزار مي‌‌كند.



اين هم‌انديشي با سخنراني علي معلم دامغاني، رييس فرهنگستان هنر آغاز مي‌شود. سپس حسينعلي نوذري دبير علمي اين هم‌انديشي به ارائه گزارشي در حوزه نشست مي‌پردازد و مقالات علمي كه به دبيرخانه اين هم‌انديشي ارسال و مورد ارزيابي و برگزيده شدند طي دو نشست علمي ارائه مي‌شوند.



در نخستين نشست علمي كه حسينعلي نوذري، مهدي مكي‌نژاد و عليرضا اسماعيلي رياست آن را بر عهده دارند؛ نوشين شاهنده درباره «نظريه انتقادي هنر يا زيباشناسي انتقادي از منظر آدرنو»، سارا فهيمي درباره «تبيين و تحليل آثار عكاسان قاجار از منظر گفتمان پست كلنياليسم "پسا استعماري"»، رضوانه كرباسي درباره «بررسي عدم حضور زنان در عرصه تاريخ‌نگاري هنر در دوران مدرنيته بر مبناي نظريه ژانت وّلف»، امير مازيار درباره «تاريخ هنر اسلامي به مثابه فكر اسلامي» و اسماعيل پناهي درباره « آيا مي‌توان از پارادايم يا پارادايم‌هاي هنر اسلامي سخن گفت؟» سخنراني مي‌كنند.



همچنين «جريان يكسويه تاريخ‌نگاري نقاشي و نگارگري ايران در قرن 21 » توسط اشرف موسوي‌لر، «آسيب شناسي تاريخ‌نگاري هنر ايران و آموزش هنر» توسط افضل طوسي، «مروري بر كتاب‌هاي لاتين مبنا در حوزه‌ي تاريخ هنر و موارد ترجمه شده به پارسي» توسط رامين حاجيان‌فرد، «تاريخ هنر ايران در گذار از باستان‌شناسي تا پژوهش هنر» توسط عبدالكريم عطارزاده و ( نقدي بر تاريخ‌نگاري هنر نوگراي ايران؛ بازسازي هويت يا جذب ديگري توسط مهدي قادرنژاد، مقالاتي هستند كه در دومين نشست به رياست غلامعلي حاتم، ابوالقاسم دادور و كاوه خورابه ارائه مي‌شوند.



«هم‌انديشي تاريخ نگاري هنر نظريه‌ها و رويكردهاي تاريخ هنر» روز چهارشنبه 27 آذر ساعت 13:30 در سالن همايش‌هاي فرهنگستان هنر به نشاني خيابان ولي‌عصر(عج)،‌ پايين‌تر از چهارراه طالقاني، شماره 1552 برگزار مي‌شود. شركت در اين هم‌انديشي براي عموم علاقه‌مندان آزاد است.