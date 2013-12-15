34 میلیارد ریال تسهیلات به توسعه شرکتهای دانش بنیان و تعاونیها اختصاص می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، علی حسن نوروزی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این تسهیلات پس از جمع آوری اطلاعات لازم و بررسی در خصوص این مشاغل به آنها پرداخت می شود.

وی بیان داشت: در این راستا فرصتهای استان برای سرمایه گذاری و گسترش مشاغل پشتیبان در دو حوزه زنجیره ها و خوشه های کسب و کار شناسایی می شوند.

نوروزی تصریح کرد: عملیات شناسایی و احصاء ظرفیتهای سرمایه گذاری در زمینه خوشه های کسب و کار با همکاری سازمانهای جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت استان انجام می شود.

وی بیان داشت: شناسایی این مشاغل با توجه به تغییر رویکرد صندوق مهر امام رضا(ع) در حمایت از طرحهای پشتیبان و اولویت حمایت از زنجیره ها و خوشه های کسب و کار صورت می گیرد.

نوروزی تاکید کرد: فرصتهای سرمایه گذاری و ظرفیت های بالقوه و بالفعل این مشاغل، باید متناسب با مزیتهای محلی، منطقه ای و ملی باشد.

وی افزود: اطلاعات مشاغل پشتیبان، ظرفیت های بالقوه و بالفعل تولیدی استان تا روز سه شنبه توسط سازمانهای جهاد کشاورزی و صنعت و معدن وتجارت، مشخص و پس از جمع بندی با هماهنگی معاونت برنامه ریزی به صندوق مهر امام رضا معرفی می شوند.