جزئیات جلسه امروز شورای شهر تهران / تاکید اعضا بر حفاظت باغات پایتخت

ابوالفضل قناعتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات جلسه روز یکشنبه شورای شهر تهران گفت: این جلسه با حضور مختاری رئیس سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری و شهردار تهران برگزار شد و گزارشی از فعالیتهای چهارساله اخیر مدیریت شهری در خصوص توسعه فضاهای سبز پایتخت ارائه شد.

وی ادامه داد: اعضای شورا نیز تذکراتی در خصوص قطع نهالها و درختان و حفاظت باغات دادند که شهردار تهران با تاکید بر اهمیت فضای سبز در پایتخت گفت حتی درختان توت نری که در اتوبان صدر وجود داشت به طور صد در صد به پارک ولایت منتقل شد. همچنین در خصوص توسعه کمربند سبز پایتخت نیز گزارشی به اعضا ارائه شد.

قناعتی با بیان اینکه قرار بود در این جلسه در مورد برنامه پنجساله دوم شهرداری نیز صحبت شود، گفت: شهردار تهران فرصت بیشتری خواست تا در جلسه بعدی با جزئیات بیشتری در این خصوص گزارش دهد. همچنین از زحمات تقوی معاون حقوقی شهردار تقدیر و صلاحی استاندار خراسان به عنوان معاون برنامه ریزی و حقوقی شهردار به شورا معرفی شد.

به گفته این عضو شورای شهر تهران، در جلسه امروز نماینده شورا در سازمانهای مردم نهاد نیز انتخاب شدند و دانشور، راستگو، آباد، پیرهادی و مجتبی شاکری به عنوان نمایندگان شورا در سازمانهای مردم نهاد معرفی شد.