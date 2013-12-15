برپایی هفتمین نمایشگاه گردشگری و هتلداری در کیش

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه با همکاری شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی با حضور مدیران دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، شرکت های گردشگری الکترونیک، نشریات تخصصی، موسلات گردشگری سلامت، موسسات اکوتوریسم، مسئولان سفارت خانه ها، مدیران مناطق آزاد و تجاری، هنرمندان صنایع دستی و هتلداران برگزار می شود.
همچنین حضور شرکت های خطوط هوایی و ریلی، موسسات مالی اعتباری و بانک ها و بیمه ها و همزمانی این نمایشگاه با یک نمایشگاه صنایع دستی و برگزاری جشنواره های آیینی از جمله تفاوت های نمایشگاه هفتم با نمایشگاههای سالهای گذشته است.
در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه نیز متولیان گردشگری در سازمان میراث فرهنگی حضور خواهند داشت.
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