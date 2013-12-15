به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز همایش انجمن اسلامی دانش آموزان شهرستان ورامین با حضور حجت الاسلام سید محسن محمودی امام جمعه موقت، محمد مهدی سلیمی مسئول انجمن اسلامی دانش آموزان استان تهران و اعضای انجمن اسلامی دانش آموزی در سالن اجتماعات کانون فرهنگی هدایت برگزار شد.

در این همایش سید عباس حسینی به عنوان مسئول قرارگاه انجمن اسلامی دانش آموزی ورامین منصوب و احکام مسئولین انجمن اسلامی دانش آموزان مدارس شهرستان ورامین اعطا شد.

در این مراسم از فعالان و شرکت کنندگان در مسابقات فرهنگی و مذهبی انجمن اسلامی دانش آموزی نیز با اهدای لوح تقدیر و هدایای تجلیل به عمل آمد.

وظیفه اعضای انجمن اسلامی بسیار سنگین و خطیر است

حجت الاسلام سید محسن محمودی در این همایش با اشاره به وظیفه خطیر انجمن اسلامی دانش آموزی اظهار داشت: امروز باید اعضای انجمن اسلامی دانش آموزی پرچمدار احیای ارزش های اسلامی باشند.

امام جمعه موقت ورامین افزود: امروز دشمن سعی دارد تا با استفاده از ابزارهای نوین و جذاب، فرهنگ اعتقادی نوجوانان و جوانان را منحرف کرده تا نسل جوان این کشور به سوی ارزشهای متعالی اسلامی حرکت نکنند.

وی ادامه داد: کشور ایران، کشور اهل بیت است و جوانان این مرز و بوم در انقلابی پرورش یافته اند که رهبر آن مقام معظم رهبری است و دنیا را دچار تغییر کرده است.

محمودی اضافه کرد: در هشت سال دفاع مقدس مردم این سرزمین تمام معادلات استکبار و قدرت های شرق و غرب را بر هم زدند و پس از دفاع مقدس نیز در عرصه های مختلف توطئه های دشمن را نقش بر آب کردند.

این مسئول عنوان داشت: امروز یک جوان غیرتمند ایرانی باید از اعتقادات خود پاسداری کند و اعضای انجمن اسلامی در خط مقدم دفاع از ارزش های اسلامی هستند.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران بیان داشت: امروز وظیفه همه ما خصوصا شما اعضای انجمن اسلامی بسیار سنگین و خطیر است و شما به عنوان نخبگان دانش آموز ورامینی، باید دیگران را هم در مسیر ارزشهای انقلابی و اسلامی سوق دهید.

عضو شورای فرهنگ عمومی ورامین تأکید کرد: نباید جوانانی که دچار انحراف های عقیدتی شده اند را رها کرد، بلکه باید با آنان ارتباط داشت و به آنان کمک کرد و شما اعضای انجمن اسلامی وظیفه دارید که دست این افراد را بگیرید.

وی یادآور شد: خوشبختانه دختران عضو انجمن اسلامی دانش آموزان، مزین به حجاب چادر هستند و باید این فرهنگ ناب اسلامی را به دیگر همسالان و دوستان خود انتقال دهند.

محمودی گفت: دشمن می داند تا زمانی که جوان ایرانی دارای فرهنگ عاشورایی و حسینی است و دختر ایرانی از حضرت زینب(س) الگو می گیرد، نمی تواند به این کشور آسیب جدی وارد کند.

اعضای انجمن اسلامی دانش آموزان نگرش های فرهنگی را اصلاح کنند

مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی استان تهران نیز در این همایش با اشاره به سخن فوکویاما درباره علت قدرتمندی تفکر شیعه اظهار داشت: فرانسیس فوکویاما بیان می کند که شیعه دو بال سرخ شهادت و سبز مهدویت را دارد و تا زمانی که این دو بال سالم باشند و مردم به آن تمسک بجویند، نمی توان به ایران آسیب رساند.

محمد مهدی سلیمی افزود: به همین خاطر استکبار سعی کرد تا رفاه طلبی و مصرف گرایی را در جامعه ایرانی رشد و بسط دهد تا مردم از بصیرت کافی برخوردار نباشند و ضربه ای که انسان بی بصیرت به کشور وارد خواهد کرد بسیار بدتر از ضربات دشمنان اسلام خواهد بود.

وی ادامه داد: امروز دشمن با تمام امکانات و تحت عنوان جنگ نرم به مقابله با ملت ایران برخاسته است و اعضای اتحادیه انجمن اسلامی وظیفه دارند تا نسبت به مبارزه با این جنگ نرم دغدغه داشته باشند.

سلیمی اضافه کرد: متأسفانه برخی جریان های تربیتی در کشور مشکل دارد و به مباحث علمی نسبت به موضوعات دینی و مذهبی توجه بیشتری می کند که این نگاه باید اصلاح شود.

این مسئول اظهار داشت: اعضای اتحادیه انجمن اسلامی وظیفه دارند که این نگاه و نگرش را اصلاح کنند و به همین خاطر شاهد هستیم که اعضای ما هم در زمینه های علمی صاحب مقام هستند و هم از لحاظ مذهبی در مدارس خود پیشگام بودند.

وی بیان داشت: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، وضعیت مدارس به گونه ای بود که اجازه داده نمی شد، دانش آموز با مبانی ناب اسلامی آشنا شود به همین خاطر در منازل سیر مطالعاتی کتب شهید مطهری برگزار می شد اما اکنون توجه دانش آموزان به این کتب کمرنگ شده است.