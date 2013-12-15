شبکه دیجیتال در شهرستان دهلران راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در سال‌های گذشته متاسفانه شهرستان دهلران از نعمت شبکه دیجیتال محروم بود و همین باعث شده بود بیشتر مردم به استفاده از ماهواره روی بیاورند.

ماهواره ای که امروز با برنامه‌های مخرب خود به دنبال از هم پاشیدن کانون گرم خانوداده ها است از این رو می توان گفت تاثیر ماهواره در شهرهای مرزی به نسبت شهر های بزرگ با توجه به امکانات بیشتر است.

امکانات محدود در شهر های مرزی باعث شده جوانان بیشتر اوقات فراغت خود را با ماهواره پرکنند که این خود تهدیدی بزرگ هم برای جامعه و هم برای از هم پاشیدن کانون گرم خانواده ها است.

شهرستان دهلران به لحاظ جمعیت، وسعت، فرهنگ و دفاع مقدس دومین شهرستان بعد از مرکز استان به حساب می آید شهرستانی که به خاطر پتانسیل عظیم نفت، گاز، آب خاک، کشاورزی قطب مهم اقتصادی ایلام است اما متاسفانه عدم توجه مسئولان استان و شهرستان باعث شده بود که این شهرستان شبکه های رسانه ملی به صورت سيستم هاي آنالوگ دریافت کنند که از این رو مشکلات فراوانی برای مردم به وجود آمده بود.

در سال گذشته بود که زمزمه راه اندازی شبکه دیجیتال در دهلران از سوی مسئولین شهرستان و مدیرکل صداوسیما در شهرستان و رسانه‌ها به طور گسترده منعکس شد ولی این وعده مسئولان در زمان اندکی که قول راه اندازی آن داده بودند محقق نشد و همین باعث شده که اعتراص امام جمعه و فرماندار و رسانه‌های مکتوب را در پی داشته باشند.

حال با گذشت یک سال از زمان راه‌اندازی شبکه دیجیتال خوشبختانه با همت مسئولین شهرستان و پیگیری‌های مصرانه آنها این امر محقق شده به طوری که در یکی دور وز گذشته در سطح شهرستان دهلران استفاده از شبکه‌های رسانه ملی مورد استقبال مردم قرار گرفته است.

بهزاد علیزاده فرماندار شهرستان دهلران در این خصوص به مهر گفت: با توجه به پیگیری‌های مکرر و تلاش‌های فراوان خوشبختانه خواسته به حق مردم این شهرستان محقق شد.

وی بیان داشت: در حال حاضر مردم شهرستان دهلران می‌توانند از طریق گیرنده‌های دیجیتال خود 20 شبکه تلویزیونی و 26 شبکه رادیویی را دریافت کنند.

فرماندار دهلران اظهار داشت: افتتاح رسمی شبکه دیجیتال شهرستان دهلران در آینده نزدیک با حضور استانددار صورت خواهد گرفت.