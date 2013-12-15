نامه بسیج دانشجویی دانشگاه تهران خطاب به ظریف/ بدعهدی آمریکا به همین جا خلاصه نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بسیج دانشجویی دانشگاه تهران با صدور نامه‌ای خطاب به وزیر امور خارجه، تاکید کرد که بدعهدی آمریکا و ایادی آن به همین جا خلاصه نخواهد شد و آنها سودای فشار همه جانبه به ایران با سوء استفاده از بند بند توافقنامه را در سر می پرورند. حکمت مطالبه مکرر مردمی از دولت محترم مبنی بر «تکیه بیشتر بر توان داخلی به جای نگاه خارجی» نیز در همین عهدشکنی ذاتی امریکایی‌ها نهفته است.

بسم رب الشهداء والصدیقین

جناب آقای دکتر محمدجواد ظریف

وزیر محترم امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

با سلام و تحیت؛

ملت ایران در این ایام، شاهد تلاش های مستمر و خستگی ناپذیر حضرتعالی و تیم مذاکره کننده هسته ای بود که به توافقنامه ژنو منجر شد. توافق‌نامه ای که ضمن آن طرف غربی متعهد شده است تحریم جدیدی علیه ایران تصویب نکند و تا زمان اجرایی شدن توافقنامه در جهت اثبات حسن نیت خود گام بردارد.

با وجود قبول توافق‌نامه از سوی همه طرف‌ها،در چند روز گذشته متأسفانه شاهد اضافه شدن 17 شرکت دیگر به لیست تحریم‌ها توسط وزارت خزانه داری امریکا بودیم؛ که البته این مسئله، واکنش سریع و در خور تحسین تیم مذاکره کننده ایرانی را به دنبال داشت.

جناب آقای وزیر؛

بسیج دانشجویی دانشگاه تهران بدین‌وسیله مراتب تشکر و قدردانی خود را به دلیل اقدام هوشمندانه و به موقع تیم مذاکره کننده ایران در ترک اجلاس کارشناسی وین،به جنابعالی و همکارانتان ابراز می دارد. چنین اقدام قاطعانه ای در مقابل نقض توافق ژنو، این پیام را برای امریکا و اتحادیه اروپا خواهد داشت که ایران در جایگاهی نیست که در مقابل بدعهدی آمریکا، سکوت کند و ذلیلانه و یک طرفه به تعهدات توافقنامه سر بنهد.

همگان می‌دانند که به برکت خون شهدای هسته‌ای و توان متخصصان و دانشمندان داخلی، امروز جمهوری اسلامی ایران در کوتاهترین زمان می‌تواند تعداد سانتریفیوژها و حجم غنی سازی را به مقداری بسیار بیشتر از حجم کنونی افزایش دهد. لذا دست و پا زدن‌هایی چون گسترش یا تمدید تحریم ها، تنها بر بی اعتمادی ملت و مسئولین ایران می افزاید و سودی برای طرف غربی نخواهد داشت.

نقض عهد امریکا و اتحادیه اروپایی در قبال ایران و سوء استفاده از ابهامات توافقنامه ژنو به یادمان آورد که «و هرگز یهود و نصاری از ما خشنود نخواهند شد مگر آنکه از آیین آنان پیروی کنیم.» (آیه 120 سوره مبارکه بقره)

و در این میان بار دیگر تیز بینی و آینده‌نگری ولی امر مسلمین برایمان مسجل شد. ایشان از همان آغاز دور جدید مذاکرات با اطمینان اعلام کرده بودند: «ما به هیئت دیپلماسى ملت عزیزمان و دولت خدمتگزارمان خوشبین هستیم» و در کنار آن هشدار داده بودند که: «ما به امریکاییها بدبینیم و هیچ اعتمادی به آنان نداریم، دولت آمریکا غیرقابل اعتماد و خود برتربین و غیرمنطقی و عهدشکن است و دولتی در تصرف شبکه صهیونیسم بین‌المللی است که به خاطر صهیونیستها مجبور است با رژیم غاصب مماشات کند و نرمش نشان دهد.»

جناب آقای دکتر ظریف؛

با وجود اینکه بیانیه اخیر وزارت خزانه داری آمریکا تصریح می‌کند که‌ ایالات متحده به اجرای تحریمهای خود در حوزه نفتی و نظام بانکی مصمم است، و پس از امضای توافقنامه تاکنون بارها این جملات را از زبان مقامات آمریکایی و اروپایی شنیده‌ایم، اما وزارت امور خارجه با بردباری، تمام اظهارات بی‌پایه آنها را«تفسیرهای غلط طرف غربی» عنوان کرده است.

تاریخ گواهی می‌دهد که بدعهدی امریکا و ایادی آن به همین جا خلاصه نخواهد شد و آنها سودای فشار همه جانبه به ایران با سوء استفاده از بند بند توافقنامه را در سر می پرورند. حکمت مطالبه مکرر مردمی از دولت محترم مبنی بر «تکیه بیشتر بر توان داخلی به جای نگاه خارجی» نیز در همین عهدشکنی ذاتی امریکایی‌ها نهفته است.

در پایان ضمن تشکر مجدد از اقدام عزت مدارانه وین، از جنابعالی و سایر دولتمردان جمهوری اسلامی خواستاریم تا با پاسخی قاطعانه از غیرت و شرف ملی و دینی ایران بزرگ دفاع کنید.

جناب آقای وزیر؛

ملت انقلابی ایران، تا این جای راه را با مقاومت، روحیه جهادی و ایستادگی به پیش رفته است و در ادامه نیز برای رسیدن به نظام جهانی اسلام راهی جز این نخواهد داشت.

توفیقات روزافزون جنابعالی و سایر همکارانتان را در راه دفاع عزت مدارانه از حقوق ملت ایران از خداوند منان خواستاریم.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته



