بخش جعفریه با کمبود اعتبارات فرهنگی مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسینعلی دهقانی پیش از ظهر یک شنبه در دیدار با رئیس مجلس شورای اسلامی که در بیت پدری علی لاریجانی در قم برگزار شد، با اشاره به لزوم اجرای برنامه‌های فرهنگی در بخش جعفریه عنوان کرد: این بخش نیازمند اقدامات فرهنگی است اما متاسفانه اعتبارات لازم در این زمینه وجود ندارد و مشکل اعتبار از جمله مسائل این بخش است.

وی با اشاره به نیازمندی این بخش به مصلا و دارالقرآن عنوان کرد: در این بخش دو حوزه علمیه خواهران و برادران مشغول فعالیت هستند که در حوزه برادران نزدیک به 150 طلبه مشغول تحصیل هستند.

امام جمعه جعفریه مشکل بعدی این بخش را مربوط به دامپروران عنوان کرد و گفت: متاسفانه دولت اقدام به خرید دام‌ها نمی‌کند و دامدران مجبورند دام‌های خود را به دلال‌ها بفروشند که در این زمینه بیشتر سودها به جیب دلالان می‌رود.

وی بهسازی جاده جعفریه را از دیگر خواسته‌های مردم این بخش عنوان و گفت: مردم در این زمینه با مشکلات و مسائل زیادی مواجهه هستند و آسفالت جاده جعفریه که تنها 35 کلیومتر است از بین رفته و بهسازی این جاده از مهمترین خواسته‌های این بخش است.

