محمد مهاجری مدیرمسئول روزنامه خبر در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره انتشار دوباره این روزنامه و موضوعاتی که در دوره جدید به دنبال آنهاست، گفت: روزنامه خبر در یکی دو دوره گذشته به دلیل مشکلات اقتصادی قابل انتشار نبود ولی خوشبختانه تا حدودی این وضعیت بهبود پیدا کرده و از این جهت مجدداً انتشار یافت.

وی همچنین یادآور شد: ما احساس می‌کردیم در فضای رسانه‌ای فعلی شاید حضور بیشتر و فعالتر رسانه‌های اصولگرای معتدل بتواند به شفافیت در فضای سیاسی و آرامش دادن به آن، کمک کند. روزنامه خبر همانطور که قبلاً نشریه اصولگرایان معتدل بود، در دوره جدید هم قرار است همان روش ادامه یابد.

مدیرمسئول روزنامه خبر در پاسخ به این سوال که تا چه حد با این گفته که این روزنامه تنها تریبون اصولگرای حامی دولت تدبیر و امید است، موافقید؟ گفت: حیات رسانه به نقد وابسته است و به نظر من در بهترین حالت باید یک حامی منتقد باشد. ما با کسی عهد اخوت نبسته‌ایم و قطعاً اینطور نخواهد بود که از هر اتفاقی که در دولت می‌افتد، حمایت کنیم.

مهاجری تاکید کرد: بر خلاف برخی دوستان رسانه‌ای اصولگرا که حدود 6 تا 7 سال بدون تقریباً هیچگونه انتقادی، از دولت‌های نهم و دهم حمایت کردند، خردگرایی و اصولگرایی خردمندانه و معتدل، اجازه حمایت یکجانبه و بی‌دلیل و بدون وارد کردن هیچ انتقادی را نمی‌دهد. اصولگرایی معتدل که ما به آن اعتقاد داریم، پایند به مشی رهبر معظم انقلاب است؛ ایشان همواره بر نقش خرد، میانه‌روی، انصاف، دوری از ناسزاگویی و افراط و تفریط، تاکید داشته‌اند و قطعاً کسی که بخواهد در این مشی قدم بردارد، نه می‌تواند حامی مطیع کسی باشد و نه می‌تواند همواره ساز دشمنی با او کوک کند.

وی گفت: ما به عنوان گردانندگان روزنامه خبر امیدواریم بتوانیم هر جایی کار درستی دیدیم، آن را به منظور تداومش، تکریم کنیم و هر جا روش نادرستی دیدیم، آن را تا زمانی که اصلاح شود، نقد کنیم. همه ما نظام را از آن خودمان می‌دانیم و هر دولتی که با آن ساز و کار تعریف شده نظام روی کار بیاید، دولتی است محترم و تا زمانی که در مسیر رهبری و انقلاب و نظام، قدم برمی‌دارند، قابل عنایت هستند.

به گفته مدیرمسئول خبر، تولید محتوای این روزنامه که از 25 اسفند 1389 انتشار آن متوقف شده بود و امروز در 12 صفحه به دکه‌ها بازگشته است، با بهره‌گیری از پتانسیل نیروهای شاغل در خبرگزاری خبرآنلاین میسر می‌شود.