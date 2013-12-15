افزایش ساعت کار بازارهای شهرداری در آستانه شب یلدا

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال قربانی، ظهر یکشنبه اظهار کرد: سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری ساعت کاری خود را در ایام شب یلدا به منظور رفاه حال شهروندان در ایام شب یلدا اقدام به افزایش ساعت کار بازارهای میوه و تره بار و میوه و تره بار و ارزاق عمومی کرد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه در ایام شب یلدا میزان تقاضا میوه به شدت افزایش می یابد این سازمان اقدام به افزایش ساعت کار بازارها کرده است و در این ایام 40 بازار میوه و تره بار موجود در سطح شهر به صورت یکسره به ارائه خدمت می پردازند.

وی افزود: از روز 27 آذر ماه تا 30 آذرماه بازارهای میوه و تره بار شهرداری به صورت آماده باش آماده ارائه خدمت به شهروندان هستند و در این مدت نیز ناظران مقیم بازارها و ناظران منطقه ای نیز حضور خواهند داشت.

قربانی تصریح کرد: شهروندان می توانند انتقادات و یا مشکلات احتمالی خود را از طریق ایشان پیگیری نمایند و با خیالی آسوده میوه های مورد نیاز خود با توجه به تخفیفات ارائه شده در میوه و تره بار تهیه نمایند.