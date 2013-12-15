قول جدید صدا و سیما برای راه اندازی رادیو گردشگری

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین صوفی، معاون صدای سازمان صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران، در جلسه‌ای که با حضور مسئولان سازمان میراث فرهنگی، وظیفه سازمان میراث فرهنگی را حساس ارزیابی کرد و گفت: رادیو برنامه‌های متنوعی در ارتباط با حیطه کاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تهیه می کند اما آمادگی و زمینه لازم برای افزایش همکاری ها وجود دارد.

صوفی افزود: ما آماده مشارکت با سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای راه اندازی رادیو گردشگری هستیم.

معاون صدای سازمان صداوسیما ادامه داد: در تمامی بخش‌های رادیو زمینه های لازم برای همکاری با سازمان میراث فرهنگی وجود دارد، با توجه به تنوع فعالیت ها در سازمان میراث فرهنگی نیازمند اطلاعات بیشتری از این سازمان هستیم تا تقسیم کاری متناسب با رادیوها برای افزایش همکاری ها فراهم شود.

وی تصریح کرد: مجموعه شبکه‌های رادیویی در خدمت اهداف و برنامه‌های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است.

پیش از این قرار بود شبکه گردشگری نیز توسط سیمای ایران راه اندازی شود اما نه تنها این کار انجام نشد بلکه بعدها اعلام کردند که شبکه "شما" به معرفی جاذبه های ایران نیز می پردازد.