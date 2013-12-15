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۲۴ آذر ۱۳۹۲، ۱۴:۰۹

نماینده خبرگزاریهای مازندران در خانه مطبوعات مشخص شد

نماینده خبرگزاریهای مازندران در خانه مطبوعات مشخص شد

ساری - خبرگزاری مهر: جلسه مجمع عمومی فوق العاده برای انتخاب نماینده خبرگزاریها در خانه مطبوعات استان مازندران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه مجمع عمومی خانه مطبوعات مازندران که پیش از ظهر یکشنبه برگزار شد، نماینده خبرگزاریهای استان در خانه مطبوعات انتخاب شد.

در این جلسه که در سالن شهید هراتی فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران برگزار شد، از بین 16 سرپرست و نمایندگی خبرگزاریهای استان افشین ایمانی و سید مهرداد یعقوبی سرپرستان خبرگزاریهای رسا و برنا به عنوان کاندیدا ثبت نام کرده بودند.

در این جلسه، پس از رای گیری افشین ایمانی با 49 رای از مجموع 92 رای به عنوان نماینده خبرگزاریها در خانه مطبوعات استان و سید مهرداد یعقوبی با 39 رای عضو علی البدل معرفی شدند.

پیش از این مرحوم جابر معافی سرپرست خبرگزاری فارس در مازندران به عنوان نماینده خبرگزاریهای مازندران در خانه مطبوعات فعالیت داشت.

همچنین در این جلسه همچنین با افزایش حق عضویت خانه مطبوعات موافقت شد، طبق این مصوبه اعضا جدیدالورود به خانه مطبوعات باید 50 هزار تومان به عنوان حق عضویت پرداخت کنند.

حق عضویت سایر اعضای خانه مطبوعات مازندران نیز ماهانه و هزار تومان تعیین شده است.

حدود 800 نفر در خانه مطبوعات مازندران عضویت دارند.

کد مطلب 2195983

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