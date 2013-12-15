2880 نفر در اردبیل از برف و کولاک نجات یافتند/ امدادرسانی به دو زن باردار

بهرام غیبی در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: این تعداد در گردنه ها و محورهای ارتباطی این استان در برف و کولاک گرفتار شده بودند که توسط نیروهای امدادگر این سازمان نجات یافتند.

وی به اسکان موقت 200 نفر در محل های تعیین شده و توزیع 400 قوطی کنسرو، 450 قرص نان و 30 کیلو خرما در بین آسیب دیدگان اشاره کرد و بیان داشت: علاوه بر این در این مدت به 712 خودرو گرفتار در برف و کولاک نیز امدادرسانی و خدمات ارائه شده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان بیشترین افراد نجات یافته را در گردنه صتئین در محور اردبیل - سراب و گردنه الماس در محور خلخال – اسالم عنوان کرد و ادامه داد: هم اکنون بالغ بر 50 دستگاه خودرو امدادی و عملیاتی از قبیل آمبولانس، ست هیدورلیک نجات و خودروهای امدادی در محورهای این استان مستقر است.

وی با اشاره به فعالیت 19 پايگاه­ ثابت و سیار در جاده ها تاکید کرد که این پایگاه های امداد و نجات هلال احمر مجهز به 19 دستگاه آمبولانس، هشت دستگاه خودروی ست هيدروليك نجات، 11 خودروی کمک­دار پشتیبانی، 50 راننده، 500 نجاتگر است كه قابل افزايش در کوتاه ترین زمان ممکن است.

به گفته غیبی این پايگاه ها در محورهاي اردبيل به كوثر، اردبيل به آستارا، اردبيل به سراب، اردبيل به مغان، سه راهی سرچم، سه راه فخرآباد مشگين شهر، قره آغاج، سه راه سربند پارس آباد، سه راه جعفر آباد، گردنه اسالم و لنگان ایجاد شده است.

وی همچنین از نجات دو زن باردار در روستاهای شهرستان های خلخال و گرمی خبر داد و یادآور شد: این دو زن باردار با مسدود شدن راه های روستایی و با توجه به شرایط جسمی با شرایط بسیار حادی روبرو بودند، که با تلاش امدادگران هلال احمر توانستند به مراکز درمانی منتقل شوند.

این مسئول با اشاره به تماس خانواده های آنها با پایگاه ای هلال احمر عنوان کرد: یکی از این افراد در روستای "مهره" بخش موران گرمی و دیگری در روستای "مورستان" خلخال بود که با وجود بسته بودن راه ارتباطی، نیروهای امدادگر مجهز به آمبولانس و تجهیزات امدادی به محل اعزام و این دو نفر را به بیمارستان منتقل کردند.

وی با اشاره به آغاز طرح زمستانی امداد و نجات هلال احمر در این استان همزمان با کشور تصریح کرد: این طرح با همكاري مركز فوريت هاي پزشكي، راه و ترابري، نيروي انتظامي و جمعيت هلال احمر همزمان با سراسر كشور در استان اردبيل آغاز و تا پايان 20 اسفند ماه سال جاري ادامه مي­يابد.

وی با اشاره به اهداف و ضرورت اجرايی اين طرح تاکید کرد که تامين امنيت سفر در زمستان، ايمن سازي جاده­ها، كمك به رانندگان و مسافران گرفتار در برف و كولاك، نجات حادثه ديدگان و افزايش سطح ضريب ايمني از اهداف عمده اين طرح است.

غیبی از همکاری دهیاران در اجرای طرح طمستانی هلال احمر خبر داد و ادامه داد: با امضای تفاهم نامه مشترک بین جمعیت هلال احمر اردبیل و دفتر امور روستایی استانداری قرار است دهیاران روستاهای مسیر جاده­های اصلی، جهت اسکان اضطراری رانندگان و مسافران در مساجد و مدارس با این نها همکاری کنند.

وی با بیان اینکه پایگاه­های بین شهری این جمعیت استاندارد سازی شده و دارای امکانات رفاهی لازم می­باشد، عنوان کرد: امدادگران باید دور از حاشیه سازی­ها با ایجاد فضای وحدت و همدلی و با تعامل هرچه بیشتر ارائه دهنده بهتر خدمات امدادی به مردم باشند.