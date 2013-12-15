نمایشگاه کامپیوتر و مخابرات در مشهد برگزار می شود

عباسعلي خاكسار مدير اجرايي شانزدهمين نمايشگاه بين‌المللي "ايران‌كام" در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در این نمايشگاه شاهد حضور بخش خصوصي و دولتي در كنار هم خواهيم بود اظهار داشت: شانزدهمين نمايشگاه بین‌المللی کامپیوتر، تجارت الکترونیک، اینترنت و ماشین‌های اداری هم‌زمان با هفتمین نمایشگاه بین‌المللی صنایع مخابرات در مشهد برگزار می‌شود و در این دوره شاهد ارائه محصولات جديد در زمينه سخت افزار، نرم افزار، ماشين هاي اداري، فناوري اطلاعات و خدمات اينترنتي خواهیم بود؛ همچنین در بخش مخابرات نیز غير از تجهيزات مخابراتي، اپراتور هاي مختلف به ارائه و معرفی خدمات نوين خود خواهند پرداخت.

وی يكي از اهداف اصلي برگزاري اين نمايشگاه را آشنايي مردم، دانشجويان و متخصصان با دستاوردهاي نوين فناوري اطلاعات دانست و گفت: از اهداف ویژه این نمایشگاه، معرفي دستاوردهاي بخش دولتي در تحقق دولت الكترونيك است.

خاكسار با اشاره به اينكه برگزاري اين قبیل نمايشگاه‌ها تاثير مثبتي در روند پيشرفت دولت الكترونيك دارد، خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه خدمات الكترونيكي به صورت جداگانه توسط بخش‌هاي مختلف ارائه مي‌شود احتمال اين وجود دارد كه مردم از وجود آن بي‌خبر باشند و برگزاری اين نمايشگاه فرصتي براي معرفي اين خدمات به مردم خواهد بود؛ از طرفي دولت مي‌تواند توانمندي خود را در بخش دولت الكترونيك به مردم نشان دهد و همچنين فرصتي براي بخش خصوصي است تا با ايجاد تعامل با دولت، فناوري‌هاي خود را تكامل و ارتقا بخشد.

وی از اعلام آمادگی 200 شركت براي حضور در این نمایشگاه خبر داد و پیش بینی کرد که این نمایشگاه از نظر تعداد شرکت کننده رشدي حدود 100 درصد داشته باشد.

به گزارش مهر، شانزدهمين نمايشگاه کامپیوتر، تجارت الکترونیک ، اینترنت و ماشینهای اداری مشهد و هفتمین نمایشگاه بین‌المللی صنایع مخابرات در خراسان رضوي از 17 تا 20 دي ماه به مدت 4 روز از ساعت 16 الي 22 پذيراي بازديدكنندگان خواهد بود.