ضرورت حفظ هوشیاری روحانیت در برابر دسیسه دشمنان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام اسماعیل عباس نژاد صبح یکشنبه در گردهمایی روحانیان مستقر و طرح هجرت، مداحان و مسئولان هیئات مذهبی بیارجمند در محل مسجد جامع این شهر با بیان اینکه در وجود اوباما چیزی از تعهد و اخلاق انسانی حضور ندارد افزود: همین دلیل است که هر روز می‌گویند ما به مقامات ایرانی اعتماد نداریم و تا بتوانیم نخواهیم گذاشت ایران به خواسته اش برسد.

وی اضافه کرد: ولی این دشمن جنایتکار غافل از آن است که ما رهبری بیدار، هشیار و خردمند و مردم، دولت و دولتمردان بصیر داریم که به آمریکا و وابستگانش اطمینان نمی کنند و یاوه گویی های هر روزه آنها نمی تواند کوچکترین خللی به اهداف بالا و والای دانشمندان ما در رسیدن به توانمندی های آنان وارد کند

مسئول کانون فرهنگی تبلیغی بیارجمند افزود: دشمنان و وابستگان بدانند اگر گروه مذاکره کننده به تعهدات خود عمل نکند ایران مصمم تر از گذشته کار خودش را خواهد کرد.

عباس نژاد، بصیرت و آگاهی در دین را برای همگان ضروری خواند و تصریح کرد: اگر بصیرت و آگاهی در دین نباشد هیچ عملی را خداوند از ما قبول نمی کند.

وی اظهار داشت: اگر بخواهیم به درجات عالی دست پیدا کنیم باید بصیرت، آگاهی و تقوی الهی را داشته باشیم.

امام جمعه موقت بیارجمند در پایان به نقش قابل توجه اقشار تاثیرگذار جامعه اعم از روحانیان، مداحان و مسئولان هیئات مذهبی در روشنگری جامعه نسبت به دسیسه های دشمنان نظام، گفت: امروز روحانیت باید برای حفظ هوشیاری و آگاهی لازم تمام دسیسه‌ها و توطئه‌های دشمنان را شناسایی و برای مقابله با آن‌ها برنامه‌ریزی کند.