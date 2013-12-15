به گزارش خبرنگار مهر، دكتر محمود گلزاري معاون ساماندهي امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با اشاره به پتانسيل عظيم دانشگاه در كشور گفت: در كنار اساتيد بزرگوار، فرهيخته­ ترين جوانان كشور در دانشگاه­ها حضور دارند و بايد نگاه ويژه­اي به اين قشر داشت.

وي افـزود: افزايش مشاركت­هاي اجتماعي جوانان از اولويت­هاي وزارت ورزش و جوانان است و دانشگاه يكي از مؤثرترین موقعیت­های مشاركت جوانان در تصميم­ گيريهاي كلان كشور است.

گلزاري با اشاره به رويكرد گسترش روان­شناسي مثبت­گرا در دنيا به يك رويكرد جديد گفت: اميد و نشاط دو عنصر كليدي روان­شناسي مثبت­گرا هستند و اميدواريم با وزارت علوم، تحقيقات و فن­آوري برنامه های مشترکی در زمينه افزايش اميد و نشاط در ميان دانشجويان داشته باشیم.

دانشگاه يكي از بهترين عرصه­‌هاي انتخاب همسر است

معاون ساماندهي امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با بيان اينكه دانشگاه يكي از بهترين عرصه­ هاي انتخاب همسر است، افـزود: اميدواريم با همكاري دفتر مشاوره وزارت علوم آموزش­هاي لازم در خصوص ملاك­هاي همسرگزینی به دانشجويان داده شود تا با محوريت مشاوران دانشگاه و كمك اساتيد متعهد و والدين بتوانند انتخابی مناسب داشته باشند.

وي با اشاره به وجود برخي آسيب­ها و مشكلات در دانشگاه و خوابگاه­هاي دانشجويي ابراز اميدواري كرد كه با همكاري معاونت فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم می­توان برنامه­ هاي مشتركي در جهت كاهش اين آسيب­ها در دانشگاه اجرا كرد.

تأكيد بر فرابخشي بودن وظايف معاونت امور جوانان

گلزاري با تأكيد بر فرابخشي بودن وظايف معاونت امور جوانان گفت: شوراي عالي جوانان و ستاد ملي ساماندهي امور جوانان دو نهاد تصميم­ گير در حوزه جوانان هستند كه انتظار می­رود وزارت علوم، تحقيقات و فن­آوري و معاونت فرهنگي و اجتماعي آن به عنوان يكي از اصلي­ ترين اركان و نهادهاي تصميم­ ساز در حوزه جوانان در دولت جديد با قوت در اين دو نهاد نقش مؤثر خود را ایفا نمایند.

معاون ساماندهي امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در پايان ابراز اميدواري كرد كه در آينده­اي نزديك و پس از تشكيل گروه هاي كارشناسي تفاهم نامه جامعي در حوزه ازدواج، مشاركت هاي اجتماعي دانشجويان، راههاي افزايش نشاط و اميد و كاهش آسيب هاي اجتماعي با وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري منعقد شود.

در ادامه اين ديدار دكتر سيد ضياء هاشمي، معاون فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري دانشگاه را از معتبرترين گروه­هاي مرجع اجتماعي بر شمرد و تأكيد كرد: دانشگاه اين ظرفيت را دارد که به ساير دستگاه­ها و سازمان­ها، كمك فكري و محتوايي بكند و آنها نيز مي توانند از پتانسيل بالاي دانشگاه و دانشجو در جهت رشد و شكوفايي كشور بهره­مند شوند.

هاشمي با اشاره به برگزاري پر شور و بدون حاشيه مراسم 16 آذر امسال در دانشگاههاي مختلف كشور، تصريح كرد: برگزاري اين مراسم ها نشان داد كه دانشگاه بهترين محل براي انجام بحث ها و نظرات مختلف است و دانشجويان به رغم تفاوت ديدگاه­ها و نقدهاي جدي، قانون را به خوبي رعايت كرده و بدون ساختارشكني حضور فعال خود را نشان می­دهند.

وي در راستای برنامه­ های رئیس جمهور، « مشاركت، نشاط و اميد » را شعار اصلي معاونت فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم ناميد و گفت: دانشگاه بايد بستر افزايش مشاركت دانشجويان باشد تا آنها را براي پذيرش مسئوليت هاي كلان تر در جامعه آماده كند.

هاشمي با اشاره به تأكيد رئيس جمهور در مراسم 16 آذر مبني بر اينكه « دانشگاه كارگاه سياست ورزي است » تصريح كرد: نبايد نگران فعاليتهاي دانشجويي بود چون آنها نشان دادند كه قانون مدار هستند و می­توانند در زمينه هاي سياسي، اجتماعي و علمي مشاركت فعالانه داشته باشند.

معاون فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم، تحقيقات و فن­آوري تشكل هاي دانشجويي، هسته هاي علمي، كانون هاي فرهنگي و ديني را از بهترين عرصه­ هاي مشاركت دانشجويان عنوان كرد و گفت: با توجه به نگاه مشترك اين وزارتخانه با وزرات ورزش و جوانان در زمينه افزايش مشاركت جوانان اميدوارم با انجام برنامه هاي مشترك بتوانيم به پويايي هر چه بيشتر اين فعاليت ها كمك كنيم.

وي با اشاره به ظرفيت هاي مشترك دو وزارتخانه ابراز اميدواري كرد كه در زمينه افزايش نشاط و اميد در دانشگاه نيز كارهاي تحقيقاتي و برنامه هاي عملياتي مشترك اجرا شود.

معاون فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم، تحقيقات و فن­آوري در پايان افزود: براي سن جواني تعاريف مختلفي ارائه مي­ شود با اين حال هر كدام از تعاريف اگر مبناي حركت قرار گيرند قطعاً دانشجويان در قشر جوان كشور قرار می­گیرند.

وزارت علوم و وزارت جوانان به زودی تفاهم نامه امضا می کنند

وی در پایان اظهار امیدواری کرد، بزودی با تشكيل جلسات كارشناسي بتوانيم تفاهمنامه جامعي ميان وزارت علوم، تحقيقات و فن­آوري وزارت ورزش و جوانان منعقد خواهد شد.