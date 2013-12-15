اقدام پژوهشی مستلزم آسیب شناسی است

محسن علمیردانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پژوهش یکی از مسائل مهم کشور است که در چند سال اخیر نگاه ویژه و مثبتی از سوی دولتمردان به آن شده است.

وی اظهار داشت: پژوهش باید به سمت عملیاتی و کاربردی جلو برود چرا که اگر پژوهش ها تئوری باشد هیچ فایده ای برای کشور ندارد و تنها هزینه گزاف بر دوش دولت می گذارد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی گفت: باید آسیب شناسی توسط مدیران انجام گیرد و براساس این آسیب شناسی ها پژوهش ها اولویت بندی شده و اجرا شوند.

علیمردانی تاکیدکرد: متاسفانه در کشور ما چون آسیب شناسی صورت نمی گیرد پژوهش ها هم اولویت بندی نمی شوند و کاربردی و عملیاتی نیستند و به درد رفع مشکلات جامعه نمی خورد.

وی در ادامه افزود: اگر پژوهش ها کاربردی باشد کارآمدی و کارآیی در کشور بیشتر می شود و کشور در همه حوزه ها توسعه پایداری خواهد داشت.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی یاد آورشد: متاسفانه در کشور ما اجرای پژوهش نوعی کارنامه سازی است و تنها برای کسب امتیاز اقدام به پژوهش می کنند.

علیمردانی گفت: امروز باید دولتمردان به پژوهش کاربردی و عملیاتی توجه داشته باشند.

وی به چالش های پیش روی پژوهش در کشور اشاره کرد و گفت: عدم ثبات مدیریتی عاملی مهم در انجام پژوهش است چرا که براساس سلایق پژوهشها انجام می شود و تاثیر گذاری خود را در کشور نشان نمی دهد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تعویض مدیران باعث چالش در پژوهش می شود که باید تعویض مدیران چالشی در پژوهش ایجاد نکند.

علیمردانی گفت: عدم اعتبار لازم برای انجام پژوهش عامل مهم و اساسی در پژوهش است چرا که باید اعتبارات به خوبی به پژوهش اختصاص یابد.

وی ادامه داد: اگر پژوهش ها خروجی ندارد و مسئله ای را حل نمی کند بدین معنا نیست که پژوهش بیهوده است و نباید پژوهش انجام شود بلکه باید در انجام پژوهش آسیب شناسی لازم صورت گیرد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اقدامات پژوهشی درهر نهادی بسیار مهم است بنابراین باید امر پژوهش در دستگاههای اجرایی تقویت شود.