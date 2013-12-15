سازمان مدیریت پسماند استان مازندران با قوت پیگیری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اصغر حسینی ظهر یکشنبه در جلسه کمپوست در فرمانداری بهشهر افزود: تاسیس این سازمان در استان از برنامه های مهم ما است که اساسنامه آن تنظیم شده است.

وی اظهار داشت: برنامه‌ریزی در جهت ایجاد بسترهای فرهنگی و اجتماعی مناسب و مورد نیاز در جامعه شهری از طریق اموزش و اطلاع‌رسانی جهت بالا بردن سطح دانش و اگاهی مردم از جمله مسائلیاست که با قوت دنبال می شود و این سازمان نقش موثری در این راستا دارد.



به گفته حسینی رسیدگی به امور شهری باید با کمک همه مسئولان اتفاق بیفتد و در این رابطه همه باید کمک کار باشند.



وی با اشاره به اینکه راه اندازی کارخانه کمپوست بعنوان یکی از کارخانجات موفق مازندران در این بخش باید با هماهنگی مسئولان استانی و شهرستان با تمام توان دنبال شود.



مدیر کل دفتر شهری استانداری مازندران ادامه داد: شهرداران از توان شهرداری ها در جهت راه اندازی کمپوست شرق مازندران استفاده کنند و تا حد توان استانداری نیزدر این رابطه همکاری میکند.



وی افزود: آمادگی برای ارائه تسهیلات به شهرداری ها برای انجام تعهدات وجود دارد تا با استفاده از این اعتبارات و کمک استانداری در قالب تکمیل این پروژه بزودی شاهد افتتاح این کارخانه در شرق مازندران و کاهش مسائل و مشکلات زیست محیطی زباله باشیم.

حسینی بیان داشت: کمپوست بهشهر دارای پیشرفته ترین کارخانه مازندران است و همانظور که شهرداران عنوان داشته اند این پروژه متوقف نمی شود و ما هم در حد امکان با رایزنیهای مختلف در این راستا کمک کار خواهیم بود

