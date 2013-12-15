نرخ بالای بیکاری اقتصاد لرستان را فلج کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند ظهر یک شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت اشتغال در استان لرستان اظهار داشت: این یک واقعیت است که استان لرستان در زمینه بیکاری رنج می برد و برای رفع این معضل باید به دنبال راهکارهای مناسب باشیم.

وی با تاکید بر جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای رفع معضل بیکاری در استان لرستان عنوان کرد: این اقدام در دستور کار مدیریت اجرایی استان قرار گرفته چرا که جذب سرمایه گذار در استان موجب تولید ثروت و ایجاد اشتغال در استان می شود.

استاندار لرستان با بیان اینکه چندین سال است که لرستان رتبه نخست بیکاری در کشور را دارد افزود: با توجه به وجود پتانسیلها و ظرفیت های فراوانی که در استان وجود دارد دارا بودن رتبه نخست بیکاری لرستان برازنده این استان نیست.

بازوند با بیان اینکه برای توسعه لرستان 15 شاخص مدنظر قرار دارد عنوان کرد: متاسفانه لرستان در این 15 شاخص وضعیت مطلوبی ندارد و نتیجه این امر نیز نرخ بسیار بالای بیکاری در این استان است.

وی بیان داشت: اینکه استان لرستان در شش تا هشت سال گذشته رتبه اول بیکاری را دارد نشان می دهد که این نرخ بالا اقتصاد استان را زمین گیر کرده است.

استاندار لرستان یکی دیگر از دلایل زمین گیر شدن اقتصاد لرستان را وجود پروژه های نیمه کاره در استان عنوان کرد و افزود: هم اکنون عمر اجرای پروژه های استانی لرستان 12 سال با پیشرفت فیزیکی 30 تا 35 درصد است.

بازوند همچنین طول عمر ساخت پروژه های ملی در لرستان را 11 سال عنوان کرد.