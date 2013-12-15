به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری اداره کل اقاف و امور خیریه استان البرز با اهالی رسانه ها در آستانه هفته وقف ظهر امروز یکشنبه در سالن اجتماعات این اداره کل برگزار شد.

حجت الاسلام محمد صالحی با بیان این مطلب گفت: در حوزه اوقاف 2 وظیفه به عهده ما است، یکی مدیریت بناهای است که توسط خیرین وقف می شود و دیگری امام زادگان و اماکن مذهبی است که باید به قطب مذهبی تبدیل شود.

وی گفت: فرهنگ وقف بسیار زیباست و فلسفه ای خاص به همراه دارد، در دنیا پس از جان، مال آدمی دارای ارزش فراوان است، وقتی که انسان از مال خود می گذرد و اموال خود را وقف می کنند فرهنگ زیبای وقف را خلق کرده است.

شرایط حاکم در جامعه اهمیت وقف را به روشنی بیان می کند

صالحی با اشاره به برخی از انسان ها که از هیچ ذره ای نمی گذرند گفت: برخی از انسان ها وقتی سوار تاکسی می شوند اگر پنجاه تومان از باقیمانده پولشان نزد راننده بمانند دلگیر می شوند و از راننده می خواهند که در هر صورتی که شده باقمانده پولشان را به آنها برگرداند و در آن سوی قضیه افرادی پیدا می شوند که دارای روحی بزرگ هستند و اموال خود را برای رفاه حال هم نوعان خود در جامعه وقف می کنند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در زمان های مختلف وقف به صورت های مختلف در جامعه به وجود آمده است، در دوران پادشاهی پهلوی ها مردم از خواندن روضه برای اهل بیت (ع) و همچنین برگزاری مراسم های مذهبی منع می شدند و در این میان افرادی پیدا می شدند که با وقف بنایی حتی به اندازه زیر زمین خانه ها به برگزاری این مراسم مذهبی که باعث به وجود آمدن وحدت در بین مردم می شد مبادرت می کردند.

صالحی در رابطه با زمانی که دشمنان اسلام و مسلمین امیرالمومنین علی(ع) را به مدت بیش از 23 سال خانه نشین کردند گفت: در این زمان امام علی(ع) بیکار نبودند و به امر وقف مشغول می شدند و با حفر چاه و آباد کردن زمین ها به عمران سرزمین های اسلامی پرداختند.

مدیرکل اداره کل اوقاف و امور خیریه البرز در رابطه با دغدغه های بزرگان دینی و اجتماعی گفت: وقتی شرایط را بررسی می کنیم به این نکته بر می خوریم که وقف در جامعه، زمانی به وجود آمده که دغدغه های بزرگی در جامعه ها حاکم بوده است.

امام زادگان و اماکن مذهبی البرز در شرایط خوب عمرانی به سر می برند

صالحی در رابطه با وضعیت عمرانی امام زادگان البرز گفت: امام زادگان البرز در وضعیت عمرانی خوبی به سر می برند و در این رابطه برنامه های نیز در آینده برای بهتر شدن وضعیت آبادانی اماکن مذهبی داریم.

وی در رابطه با شروع هفته وقف گفت: دهه اول ماه صفر همزمان با شروع هفته وقف است و در این هفته برنامه های زیادی اداره کل اوقاف امور خیریه البرز برگزار خواهد کرد.

صالحی با اشاره به روز شمار هفته وقف گفت: روز اول این هفته مورخ 10 دی ماه، به نام روز "وقف، سنت نبوی، سیره ائمه اطهار" نامگذاری شده است، روز دوم یعنی 11 دی ماه به نام روز "وقف، نهاد ممتاز دینی و نقش نظام اسلامی" نامگداری شده است، روز سوم 12 دی ماه، روز "وقف، تجلی مودت اهل بیت با تکریم امام زادگان"، روز چهارم 13 دی ماه، روز "وقف، عمل امینانه به نیات واقفین و رفع نیازهای جامعه"، روز پنجم 14 دی ماه، روز "وقف، بانوان و توسعه مشارکت های اجتماعی"، روز ششم 15 دی ماه، روز "وقف، حماسه اقتصادی ارتقای بهره وری موقوفات" و در نهایت روز آخر این هفته 16 دی ماه روز "وقف و رسانه ها" نامگذاری شده است، که در این روز از رسانه ها برای پوشش خبری در رابطه با اخبار ادارات اوقاف امور خیریه تجلیل می شود.

مدیرکل اداره کل اوقاف و امور خیریه البرز گفت: شعار امسال هفته وقف، " همه واقف باشیم" است و باید این شعار سرلوحه کار همه افراد در جامعه شود.

به روز کردن اجاره بهای اماکن وقفی در استان در اولویت کاری اداره کل اوقاف و امور خیریه

وی تاکید کرد: در این هفته جشنواره تاتر خیابانی را برگزار خواهیم کرد و اعتقاد داریم با هنر می توان مفاهیم زیادی را به دیگران انتقال داد.

صالحی یادآور شد: یکی از برنامه های اداره کل اوقاف و امور خیریه البرز به روز کردن میزان اجاره بناهای موقوفه استیجاری است، میزان اجاره بناها بر اساس عرف جامعه به روز خواهد شد تا با پول به دست آمده برای مخارج بازسازی و مخارج عمومی بناهای وقفی امکانات بهتری ارائه شود.

مدیرکل اداره کل اوقاف و امور خیریه البرزدر ادامه نشست با اشاره به نزدیک شدن ایام اربعین حسینی اظهار داشت: در آستانه اربعین حسینی هستیم و این ایام را به مردم فهیم استان البرز و اهالی رسانه و قلم تسلیت می گویم.

وی در ادامه نشست به عملکرد رسانه ها در پیشبرد اهداف سازمان ها تاکید کرد: همیشه اهالی رسانه بازوان ما در امر خدمات رسانی بوده و هستند، در اینجا به تک تک خبرنگاران خسته نباشید می گویم و از همه شما می خواهم که در نوشتن و انعکاس اخبار، انصاف را رعایت کنید زیرا این دنیا محل گذر است.

خبرنگاران با قلم خود در مسند قضاوت هستند

صالحی افزود: در این دنیا همه چیز ثبت می شود، دنیا در حال چرخش است و لحظه ای هم نخواهد ایستاد پس بهتر است با بهتر عمل به کارهای درست، میراثی ماندگار را برای آیندگان به جا بگذاریم.

صالحی در ادامه یادآور شد: حرفه خبرنگاری جزو مشاغل سخت است و ما به سختی کار شما آگاه هستیم ولی نکته ای که نباید فراموش شود این است که قلم شما هم می تواند مفید فایده باشد و هم در برخی جهات می تواند مضر باشد پس با رعایت انصاف و شفاف سازی باید به توسعه ایران کمک کنید.

مدیرکل اداره کل اوقاف و امور خیریه البرز در پایان تصریح کرد: شغل خبرنگاری از حساسیت بسیار بالای برخوردار است و خبرنگاران به نوبه خود در مسند قضاوت قرار دارند. در برگ برگ نوشته ها و اخبار مردم نظاره گر خواهند بود، پس سعی و تلاشتان بر این باشد که تمام وقایع را به درستی انعکاس دهید.

در انتهای مراسم جلسه پرسش و پاسخی برای خبرنگاران حاضر در مراسم با مدیرکل اداره کل اوقاف و امور خیریه برگزار شد.