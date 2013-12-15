فرهنگ وقف در جامعه ترویج شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی شادمان ظهر یکشنبه در جلسه ستاد هفته وقف با اشاره به اینکه وقف جلوه‌ای از آزمایش خداوند است،افزود: افرادی که می‌توانند در این امر به موقوفات کمک کنند،از هیچ تلاشی دریغ نکنند.

وی تصریح کرد: موقوفات ابعاد معنوی را در سایه معنویت وقف قرار می‌دهند و این امر موجب پیشرفت سطح معنوی جامعه می‌شود.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مازندران به جایگاه وقف در اسلام اشاره کرد و گفت: جایی که ابعاد مادی و معنوی به صورتمستقیم در اختیار معنویت قرار می‌گیرد وقف است.

وی خواستار همکاری همه دستگاه‌های اجرایی استان در زمینه برگزاری هفته وقف شد و بیان کرد: تعامل و همکاری دستگاه‌های استان با اداره کل اوقاف و امور خیریه مازندران در زمینه برگزاری هفته وقف موجب افزایش روحیه معنویت در استان می‌شود.

حجت‌الاسلام ستار علیزاده مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران نیز با بیان اینکه وقف جایگاه ویژه‌ای در فرهنگ،دین و قرآن دارد،اظهار داشت: وقف و موقوفات از ظرفیت بالایی در کشور برخوردار هستند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مازندران بهترین مظهر خدمت به مردم و خلق خدا را ایجاد وقف‌های جدید دانست و بیان داشت: احسان و کمک به مردم در قرآن و اسلام از جایگاه بالایی برخوردار است.

علیزاده با بیان اینکه وقف بهترین مظهر کمک به همنوعان و کمک به مسائل فرهنگی در جامعه است،افزود: ظرفیت مسائل فرهنگی،اجتماعی و دینی وقف در جامعه اسلامی بالا است.

وی تصریح کرد: وقف و موقوفات منشور چند وجهی است که ظرفیت بالایی حتی در بعد سیاسی کشور دارد.

علیزاده با اشاره به اینکه موقوفات موجب زنده ماندن نام و یاد واقف می‌شود،بیان داشت: واقف در همه زمان حتی پس از مرگ خود مدیریت نرم را بر موقوفه دارد و هدایت خرج هزینه آن را تعیین می‌کند.

وی با بیان اینکه وقف بزرگ‌ترین خدمت را به جامع بشریت می‌کند،گفت: وقف در جامعه از مظلومیت خاصی برخوردار است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران اظهار داشت: با همه زحماتی که پس از انقلاب برای موقوفات کشیده شده است، هنوز جامعه خواص موقوفات را به خوبی درک نکرده‌اند.

علیزاده با اشاره به فتوای تاریخی امام (ره) مبنی بر اینکه موقوفات باید به حالت وقفیت باقی بماند و عمل به وقف شود، گفت: با فتوای امام (ره) انقلاب دیگری در حوزه وقف در کشور صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: حضرت امام (ره) بزرگ‌ترین خدمت را با فتوای تاریخی خود به موقوفات انجام داده است.

علیزاده با بیان اینکه وقف بسیاری از مشکلات جامعه را حل می‌کند، گفت: ترویج فرهنگ وقف نیازمند بسیج همگانی در کشور است.

وی بیان داشت: باید تلاش‌هایی در جهت ترویج و گسترش فرهنگ وقف و نیکوکاری و بازتاب تلاش‌های سازمان اوقاف و امور خیریه در زمینه وقف و بقاع متبرکه در هفته وقف انجام دهیم.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران با بیان اینکه با برنامه‌های فرهنگی مناسب ذهنیت مردم را به فرهنگ وقف ترویج دهیم، افزود: خدمت ارزشمند خادمان و ثمرات وقف در بین عموم مردم تبیین شود.