به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه هیات واگذاری که دیروز با حضور اعضا در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد، قیمت پایه و شرایط واگذاری 20 درصد سهام شرکت پتروشیمی سلمان فارسی و 20 درصد سهام پتروشیمی ابن سینای همدان از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی ملی صنایع پتروشیمی، 100 درصد سهام شرکت نوسازی صنایع ایران از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی ملی سازمان گسترش و نوسازی صنایع پارس(ایران) و 100 درصد سهام شرکت ریخته گری ماشین سازی تبریز از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از طریق فرابورس به صورت نقد و اقساط موافقت شد.



در این جلسه قیمت پایه و شرایط واگذاری 5.01 درصد سهام شرکت سرمایه گذاری صنعتی رنا از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی ملی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از طریق بورس و 49.9 درصد سهام شرکت مهندسین مشاور نیرو از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی ملی ساتکاب بابت رددیون دولت به بانک صنعت و معدن از طریق فرابورس به صورت نقد و اقساط مصوب شد.



تصویب قیمت پایه و شرایط واگذاری 100 درصد ارزش نیروگاه شهید رجایی به صورت نقد و اقساط به همراه 49 درصد سهام شرکت مدیریت برق شهید رجایی از طریق مزایده به صورت نقد از دیگر مصوبات جلسه هیات واگذاری بود.



قیمت پایه و شرایط واگذاری 40 درصد سهام شرکت مدیریت تولید و بهره برداری نیروگاه‌های سیکل ترکیبی خیام از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی ملی توانیر از طریق فرابورس به صورت نقد و اقساط و 5 درصد سهام پست بانک از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق بورس به صورت نقد و اقساط نیز در جلسه عضای هیات واگذاری یه تصویب رسید.



همچنین در این جلسه با اصلاح اساسنامه شرکت گسترش فن آوری اطلاعات(مکفا) و نیز تعدیل نیروی انسانی و آماده سازی 8 شرکت قابل واگذاری موافقت شد و اعضا رای به انحلال شرکت احداث صنعت دادند.

