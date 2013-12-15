آموزش و پرورش در چند سال اخیر گامهای خوبی برداشته است

به گزارش خبرنگار مهر،آیت الله محسن حیدری پیش از ظهر امروز در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان اظهار کرد: این چرخه مدیریت در نظام اسلامی ما نهادینه شده و بعد از هر 4 سال یا 8 سال مجموعه ای می آید و مجموعه قبلی می رود.



وی افزود: امیدواریم که از سلایق متنوع در مدیریت ها استفاده کنیم و با رعایت تعامل مثبت و قوانین و اسناد بالا دستی و خون شهدا و آرمان های امام مدیریت بهتر و مقبول تری داشته باشیم.



نماینده خوزستان در مجلس خبرگان رهبری عنوان کرد: ستاد همکاری های حوزه علمیه که در آموزش و پرورش شکل گرفته است عملکرد خوبی داشته و طرح های مختلف فرهنگی و آموزشی تربیتی روی دانش آموزان و معلمان کار کرده اند.



آیت الله حیدری در این راستا ادامه داد: تا کنون 20 هزار معلم دوره های فرهنگی و ولایتی را دیده اند و استان خوزستان به عنوان استان نمونه کشوری معرفی شده است.



وی تصریح کرد: اکنون حدود 12 میلیون نفر دانش آموز داریم و در قیاس با 20 سال پیش که 19 میلیون دانش آموز داشتیم، این افت آمار دانش آموزان خیر و برکت نیست و تهدید و زنگ خطر است که بعد از 20 سال ما 7 میلیون دانش آموز داشتیم و الان رشد جمعیت یک درصد کاهش داشته که تا سه سال دیگر به صفر درصد می رسد یعنی تا چند سال دیگه 45 میلیون جمعیت خواهیم داشت که اکثرشان پیر خواهند بود و حال و حوصله تلاش و نشاط ندارند.