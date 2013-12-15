به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت پژوهشی فرهنگستان هنر، هم‌اندیشی تاریخ نگاری هنر را در سه محور اصلی چیستی، چرایی و چگونگی هنر، روش‌شناسی های تاریخ نگاری هنر و رویكرد های نظری درتاریخ هنر همزمان با هفته پژوهش برگزار می‌‌كند.

این هم‌اندیشی با سخنرانی علی معلم دامغانی، رییس فرهنگستان هنر آغاز می‌شود. سپس حسینعلی نوذری دبیر علمی این هم‌اندیشی به ارائه گزارشی در حوزه نشست می‌پردازد و مقالات علمی كه به دبیرخانه این هم‌اندیشی ارسال و مورد ارزیابی و برگزیده شدند طی دو نشست علمی ارائه می‌شوند.

در نخستین نشست علمی كه حسینعلی نوذری، مهدی مكی‌نژاد و علیرضا اسماعیلی ریاست آن را بر عهده دارند؛ نوشین شاهنده درباره نظریه انتقادی هنر یا زیباشناسی انتقادی از منظر آدرنو، سارا فهیمی درباره تبیین و تحلیل آثار عكاسان قاجار از منظر گفتمان پست كلنیالیسم "پسا استعماری"، رضوانه كرباسی درباره بررسی عدم حضور زنان در عرصه تاریخ‌نگاری هنر در دوران مدرنیته بر مبنای نظریه ژانت وّلف، امیر مازیار درباره تاریخ هنر اسلامی به مثابه فكر اسلامی و اسماعیل پناهی درباره آیا می‌توان از پارادایم یا پارادایم‌های هنر اسلامی سخن گفت؟ سخنرانی می‌كنند.

همچنین جریان یكسویه تاریخ‌نگاری نقاشی و نگارگری ایران در قرن 21 توسط اشرف موسوی‌لر، آسیب شناسی تاریخ‌نگاری هنر ایران و آموزش هنر توسط افضل طوسی، مروری بر كتاب‌های لاتین مبنا در حوزه‌ی تاریخ هنر و موارد ترجمه شده به پارسی توسط رامین حاجیان‌فرد، تاریخ هنر ایران در گذار از باستان‌شناسی تا پژوهش هنر توسط عبدالكریم عطارزاده و ( نقدی بر تاریخ‌نگاری هنر نوگرای ایران؛ بازسازی هویت یا جذب دیگری توسط مهدی قادرنژاد، مقالاتی هستند كه در دومین نشست به ریاست غلامعلی حاتم، ابوالقاسم دادور و كاوه خورابه ارائه می‌شوند.

هم‌اندیشی تاریخ نگاری هنر نظریه‌ها و رویكردهای تاریخ هنر روز چهارشنبه 27 آذر ساعت 13/30 در سالن همایش‌های فرهنگستان هنر به نشانی خیابان ولی‌عصر(عج)،‌ پایین‌تر از چهارراه طالقانی، شماره 1552 برگزار می‌شود. شركت در این هم‌اندیشی برای عموم علاقه‌مندان آزاد است.