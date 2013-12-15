نامشخص بودن وضعیت فرماندار قرچک/ "صدیقی فر" مورد توافق مجموعه استانداری است

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که روز ششم آذرماه خبری بر روی خروجی سایتهای خبری و خبرگزاری های کشور قرار گرفت که ولی الله صدیقی فر، از سوی استاندار تهران به عنوان فرماندار جدید قرچک برگزیده شده و حتی زمزمه های برگزاری معارفه وی در روز یکشنبه 10 آذرماه در بین مسئولان قرچک شنیده می شد، اکنون پس از گذشت روزها از این خبر هنوز تکلیف نماینده دولت در این شهرستان تازه تأسیس مشخص نشده است.



جالب توجه بود که مشاوره فرهنگی و مدیرکل روابط‌ عمومی استانداری تهران نیز در همان ایام در مصاحبه با یکی از خبرگزاری های کشور اذعان داشت: استاندار تهران در انتصاب فرمانداران از مشورت با افراد تاثیرگذار شهرستان‌های استفاده کرده، اما بر اساس آنچه که به جمع‌بندی رسیده و بر اساس معیارهایی که مدنظرش هست فرمانداران را انتخاب می‌کند و انتخاب صدیقی فر برای مسئولیت فرمانداری قرچک بر اساس ضوابط بوده است.

همچنین استاندار تهران در حاشیه مراسم معارفه فرماندار جدید ورامین، بیان داشت که فرماندار جدید قرچک طی روزهای آینده معرفی می شود اما این امر هم محقق نشد.

اما همه این مواضع و اخبار به واقعیت بدل نشده است و حتی در بین خواص و مسئولین شهرستان قرچک نیز شایع شده است که صدیقی فر به قرچک نخواهد آمد.

نمی دانم چه مشکلی برای سرپرست جدید فرمانداری قرچک پیش آمد

سید حسین نقوی حسینی در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آقای صدیقی فر برای فرمانداری قرچک برگزیده شد و وی مورد توافق مجموعه استانداری بودند اما حقیقتا نمی دانم چه مشکلی پیش آمد که مراسم معارفه ایشان برگزار نشد.

نماینده مردم ورامین، قرچک و پیشوا در مجلس شورای اسلامی افزود: خبرهایی را دریافت کردم مبنی بر اینکه سنوات خدمت فرماندار جدید قرچک به پایان رسیده است و انتقال وی از شهرداری تهران به وزارت کشور امکان پذیر نیست.

وی ادامه داد: رایزنی های مختلفی صورت گرفت که این مشکل برطرف شود و مذاکراتی نیز با مسئولین وزارت کشور انجام شده است که شهرداری را نیز جزو وزارت کشور ببینند.

این مسئول اضافه کرد: وزارت کشور اصرار دارد که حتما فرمانداران از نیروهای وزارت کشور باشند و سعی داریم این مشکل را برطرف کنیم.

گفتنی است شهرستان قرچک پس از تشکیل و مستقل شدن از ورامین، تاکنون یک فرماندار را به خود دیده است و اکنون همه منتظر هستند تا ببینند سرنوشت این فرمانداری چه خواهد شد و کلید اجرایی این شهرستان به چه فردی سپرده می شود.