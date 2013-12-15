پژوهش علایم حیاتی جامعه علمی کشور محسوب می شود/ لزوم بررسی چالش ها در نظام پژوهشی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت ‏الاسلام سيد محسن شفيعي در مراسم بزرگداشت پژوهشگران برتر استان خوزستان که صبح امروز در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد، عنوان کرد: در هفته پژوهش نباید تنها به بزرگداشت اندیشمندان این حوزه توجه شود بلکه باید در کنار آن به موانع پیش روی نظام پژوهشی نیز پرداخته شود.



وی افزود: مسئولان این بخش باید با خود بیاندیشند که از هفته پژوهش سال گذشته تا کنون چه دستاوردی برای نظام پژوهشی داشته اند همچنین آموزش و پژوهش علایم حیاتی جامعه علمی کشور محسوب می شود و اگر این دو بخش حذف شود این جامعه بدون روح خواهد بود.



شفیعی با بیان اینکه، مشکلات زیادی در بخش تامین اعتبار برای فعالیت های پژوهشی وجود ندارد، گفت: متاسفانه با توجه به هزینه های که در بخش پژوهش صورت می گیرد خروجی قابل قبولی در این زمینه ارائه نشده است.



نماينده نهاد رهبري در ‏دانشگاه هاي استان خوزستان تصریح کرد: بحث پژوهش بیشتر جنبه اقتصادی پیدا کرده است و ما در حوزه پژوهش و در بخش علوم انسانی عرصه را واگذار کرده ایم به چه دلیل با وجود صد حوزه علمیه فعال در استان خوزستان باز هم در خصوص باور های عمومی جامعه با مشکل موجه هستیم.



وی با اشاره بر اینکه، این نکته بسیار حائز اهمیت است که به چه دلیل پژوهش به عنوان یک عبادت و کار با ارزش و مفید در جامعه شناخته نشده است، عنوان کرد: اولویت بندی در کارهای پژوهشی باید به درستی انجام بگیرد و همچنین روحیه میل به کار جمعی در بین پژوهشگران افزایش یابد.