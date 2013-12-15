انقلاب اسلامی باعث بحران مشروعیت غرب است

به گزارش خبرنگارمهر، محمد صفايي ظهر يكشنبه در جمع دانشجويان در سالن سینا پردیس گناباد اظهار داشت: انقلاب اسلامی، تفکر غرب مدار نظام سلطه را به چالش کشیده است.

وي افزود: اعتراضات موجود با ماهیت اسلام و ظهور هویت گرایی اسلامی نمادهایی از مرکزیت زدایی غرب محسوب می شود.

صفایی تصريح كرد: انقلاب اسلامی بوجودآورنده بحران مشروعیت غرب و به عنوان یک تجربه عملی در اختیار بقیه کشورها قرار گرفته و اعتراض هایی را در برابر هویت غرب ایجاد نموده است.

وي گفت: غربیها از ترس گسترش این مفاهیم در سطح جهان، با توطئه های مختلف، درصدد مقابله با توسعه و پیشرفت انقلاب اسلامی ایران هستند.

صفايي بيان داشت: جنبش دانشجویی در ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ با نهضت امام پیوند خورد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی هم درحالیکه سناریوهایی همچون بازگشت شاه به ایران مطرح بود، با تسخیر سفرات امریکا در ۱۳ آبان ۵۸ این نگرانی را رفع كرد که امام راحل(ره) از آن به عنوان انقلاب دوم و بزرگتر از انقلاب اول یاد مي كنند.

وي تصريح كرد: جنبش دانشجویی یک جنبش پیشتاز و پیشرو است كه در عرصه های مختلف از جمله پیروزی انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس حضور فعال و تاثیرگذاری داشته است.

وي افزود: در حال حاضر دانشجويان باید با بصیرت و هوشیاری، ضمن درک شرایط حاکم بر عرصه بین المللی با جهاد علمی در راستای اعتلای انقلاب اسلامی تلاش نمایند.

صفايي تصريح كرد: تولید علم و تبدیل دانش به فناوری در راستای استقلال کشور، رسالت تخطی ناپذیر جنبش دانشجویی است.

وی گفت: باید با کسب و تولید علم و تبدیل آن به فناوری، منابع عظیم ملی را مدیریت و با مجاهدت و پشتکار علمی و کسب بصیرت لازم، نفوذ انقلاب اسلامی در عرصه بین المللی را گسترده تر نماییم